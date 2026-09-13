"Главная задача одна": над чем Сикорский и Сибига работают сейчас в Киеве

Глава МИД Украины Андрей Сибига 13 сентября встретился в Киеве со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили вопрос об обороне Украины и усилении давления на Россию. В частности, они уделили внимание российским атакам вблизи украинско-польской границы и необходимости реагировать на такие действия Кремля более решительно.

Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала о подробностях пресс-конференции, которую Сибига и Сикорский провели для СМИ. Они рассказали, на каких вопросах сейчас сосредоточены.

В приоритете – защита воздушного пространства Украины

Главы МИД Украины и Польши говорили о сотрудничестве между польскими и украинскими компаниями. Они заверили, что этот процесс продолжается, в частности в оборонной сфере.

Один из ключевых вопросов этого дня – дополнительная оборонная поддержка Украины, за которую Андрей Сибига поблагодарил Радослава Сикорского. Но подробностей не уточнял. Говорят, что сейчас главная задача – это защита неба над Украиной и повышение цены этой войны для России,

– озвучила Трощук.

Сибига подчеркнул, что после таких террористических атак со стороны России, которые произошли 13 сентября и в результате которых пострадал ряд украинских регионов, следует наказать агрессора санкциями. В частности, ограничивать возможности россиян производить образцы оружия, которым они обстреливают украинские города, их инфраструктуру, пункты пропуска на границах с другими странами. Ведь у врага сегодня в вооружении есть западные комплектующие. Сибига подчеркнул, что не все механизмы в настоящее время задействованы, чтобы не допустить этого.

Также Сибига заявил, что Россия своим террором остановила трафик в Черном море. В настоящее время нет возможности транспортировать свою продукцию по морю в страны, которые в ней нуждаются. В этом виновата Россия, которая первой начала обстрелы, на что Украина ответила. Сибига говорит, что на международной арене голос Польши по-прежнему важен,

– рассказала Трощук.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость восстановления свободы мореплавания и важность поддержки Польши в этом вопросе, учитывая российский террор против портов и гражданских судов.

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