Об этом чиновники заявили во время общения с представителями СМИ, сообщает 24 Канал.

Что сказали Сибига и Сикорский о российских атаках?

Сикорский назвал инцидент очередным проявлением российского террора и заявил, что гибридная война Москвы уже выходит далеко за пределы информационных атак. По его словам, Россия прибегает к поджогам в Польше, попыткам уничтожения самолетов, диверсиям на железной дороге, атакам на инфраструктуру и другим операциям в европейских странах.

Российский террор не просто стучит в дверь, он уже внутри дома,

– заявил Сикорский, подчеркнув, что удар у границы является очередной эскалацией российской деятельности.

Сибига, в свою очередь, заявил, что террор России буквально приближается к границам Европейского союза и НАТО. Он подчеркнул, что в ответ недостаточно лишь частичных решений, а необходимы сильные санкции, дальнейшая военная поддержка Украины и максимальное усиление давления на Москву.

Украинский министр предложил не ждать формирования больших санкционных пакетов, а реагировать на каждый массированный удар России новыми ограничениями. Отдельно он призвал лишить Россию возможности производить баллистические ракеты и беспилотники и ограничить доступ страны-агрессора к военным технологиям.

Сибига также отметил, что Россия продолжает использовать компоненты западного производства при изготовлении ракет и дронов, обходя санкционные ограничения. По его словам, Украина передала европейским партнерам соответствующую информацию.

Отдельной темой стала ситуация в Черном море. Сибига заявил, что российские ракетные удары по портовой инфраструктуре, гражданским судам и морским маршрутам фактически остановили судоходство, что создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности.

Министр подчеркнул важность совместной работы Украины и Польши для восстановления свободы судоходства в Черном море. Также он поблагодарил ЕС и соседние государства за восстановление "коридоров солидарности", которые позволяют обеспечивать транзит украинской продукции, в частности в страны Африки и Ближнего Востока.

Напомним, во время массированной атаки России на запад Украины дроны летали в нескольких километрах от польской границы, поэтому Польша подняла в воздух истребители и объявила тревогу в приграничных регионах.

В районе Ягодина российский удар повредил локомотив пассажирского поезда примерно в двух километрах от границы, однако сам пункт пропуска не пострадал. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.