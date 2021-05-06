Андрей Ермак анонсировал новую встречу советников лидеров "нормандской четверки". В планах провести переговоры в очном режиме уже в мае 2021 года.

По словам Ермака, ожидается, что следующая встреча "нормандских советников" будет проходить не в формате видеоконференции. Читайте также К нормандскому формату должны присоединиться США, Британия и Канада – Зеленский Следующая встреча советников глав "нормандской четверки" Предварительно, ее хотят провести в мае 2021 года. Встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, вероятно, пройдет в очном режиме. Других деталей предстоящей встречи руководитель Офиса президента не назвал. Напомним, Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак. Форматы переговоров с Россией: кратко Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в 2 форматах – минском и нормандском.

Минский является регулярным процессом и предусматривает участие 2 сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский – переговоры глав государств 4 стран.

является регулярным процессом и предусматривает участие 2 сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. – переговоры глав государств 4 стран. Однако в течение 7 лет войны ни один из форматов не стал действенным из-за неготовности российской стороны к сотрудничеству и навязывания Москвой представителей боевиков как стороны в переговорах.

Последняя встреча советников "нормандской четверки" состоялась 19 апреля. Тогда стороны подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе. Однако Россия традиционно договоренности нарушает.