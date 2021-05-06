Встреча советников глав "нормандской четверки": Ермак назвал предварительную дату и формат
Андрей Ермак анонсировал новую встречу советников лидеров "нормандской четверки". В планах провести переговоры в очном режиме уже в мае 2021 года.
Источник:Офис президента
По словам Ермака, ожидается, что следующая встреча "нормандских советников" будет проходить не в формате видеоконференции.
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Следующая встреча советников глав "нормандской четверки"
Предварительно, ее хотят провести в мае 2021 года. Встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, вероятно, пройдет в очном режиме.
Других деталей предстоящей встречи руководитель Офиса президента не назвал.
Напомним, Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак.
Форматы переговоров с Россией: кратко
- Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в 2 форматах – минском и нормандском.
- Минский является регулярным процессом и предусматривает участие 2 сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский – переговоры глав государств 4 стран.
- Однако в течение 7 лет войны ни один из форматов не стал действенным из-за неготовности российской стороны к сотрудничеству и навязывания Москвой представителей боевиков как стороны в переговорах.
- Последняя встреча советников "нормандской четверки" состоялась 19 апреля. Тогда стороны подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе. Однако Россия традиционно договоренности нарушает.
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