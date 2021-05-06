Андрій Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". У планах провести перемовини в очному режимі вже у травні 2021 року.

За словами Єрмака, очікується, що наступна зустріч "нормандських радників" проходитиме не у форматі відеоконференції. Читайте також До нормандського формату повинні приєднатися США, Британія і Канада, – Зеленський Наступна зустріч радників глав "нормандської четвірки" Попередньо, її хочуть провести у травні 2021 року. Зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, ймовірно, пройде в очному режимі. Інших деталей майбутньої зустрічі керівник Офісу Президента не назвав. Нагадаємо, Україну на переговорах "нормандських радників" представляє саме Єрмак. Формати переговорів з Росією: коротко Наразі мирні перемовини України та Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському.

Мінський є регулярним процесом і передбачає участь 2 сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Нормандський – перемовини глав держав 4 країн.

є регулярним процесом і передбачає участь 2 сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. – перемовини глав держав 4 країн. Однак протягом 7 років війни жоден з форматів не є дієвим через неготовність російської сторони до співпраці та нав'язування Москвою представників бойовиків як сторони у перемовинах.

Остання зустріч радників "нормандської четвірки" відбулася 19 квітня. Тоді сторони підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі. Однак Росія традиційно домовленості порушує.