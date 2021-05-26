Переговоры были очень сложные, – ОП о встрече советников "нормандской четверки"

Состоялась очередная встреча советников лидеров "нормандского формата". Она не увенчалась успешными решениями или принятием важных шагов. Причина тому по-прежнему – не желание России идти на конструктив.

Онлайн-встреча советников лидеров "нормандского формата" состоялась 26 мая. О ходе переговоров рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Россия отрицает участие в конфликте

Украина, как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе. Россия по-прежнему пытается отойти от обсуждения сути и перебросить разговор на то, какие стороны представляют конфликт. То есть, как и раньше, Россия пытается перебросить ответственность на Украину, называя конфликт "внутренним".

По словам Подоляка, на этой встрече, состоялся очень жесткий обмен мнениями.

Как бы российская сторона не пыталась противоречить позиции международного сообщества... все равно факт остается фактом – сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя,

– сказал он.

Принципиальных решений нет

Как заявил Подоляк, для Украины принципиально важно, чтобы урегулирование на Донбассе обсуждали стороны, которые могут быть ответственными за свои обещания, то есть Украиной и Россией.

Впрочем, Россия в очередной раз утверждает, что обсуждать Донбасс должны стороны конфликта, себя таковой не считая. Он подчеркнул – принципиальных решений пока нет.

В то же время Подоляк заверил, что переговоры будут продолжаться, как в нормандском формате, так и в Трехсторонней контактной группе. Ведь Украину безусловно интересует прекращение огня и обеспечение стабильности на фронте.

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