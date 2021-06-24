Встреча супергероев: Спайдермен посетил Папу Римского – видео

Папа Римский Франциск встретился со Спайдерменом. Это произошло 23 июня, в среду, во время традиционной аудиенции.

Конечно, речь идет не о "настоящем" человеке-пауке, а о его имперсонате – человеке, который играет роль этого супергероя для больных детей.

Напомним Папа Римский поцеловал татуировку на руке женщины, выжившей в Освенциме: видео

Пожал руку на аудиенции: к Папе Римскому пришел Спайдермен

Папа Римский Франциск 23 июня провел необычную встречу. К понтифику на аудиенцию пришел Спайдермен. Речь о мужчине, который надевает костюм человека-паука, чтобы развлекать больных детей.

Это житель Италии Маттиа Вильярдита, ему 28 лет, и 4 из них он выступает в педиатрических больницах в костюме супергероя. Причем не прекращал мужчина это делать даже во время пандемии COVID-19.

Я сделал более 1400 видеозвонков, ведь не мог прийти лично,

– признался Вильярдита.

Он сам перенес ряд операций в детстве. Поэтому работа с детьми для него – призвание. А в свободное от него время сужчина работает в судоходной компании.

Спайдермен-Вильярдита пожал руку понтифику. В соцсетях уже пишут о "встрече двух супергероев", и не зря – несколько лет назад итальянский уличный художник изобразил Франциска Суперменом.

Но настоящие супергерои – это дети, которые страдают, и их семьи, которые борются и держат в сердце большую надежду,

– сказал Вильярдита журналистам.

Он, к слову, в регионе Лигурия возглавляет ассоциацию добровольцев, переодевающихся в супергероев для выступлений в больницах. За эту деятельность в декабре 2020 Вильярдиту наградил почетным рыцарством президент Италии Серджо Маттарелла.

Встреча Спайдермена и Папы: смотрите видео

Советуем также посмотреть Гвардия Папы Римского: чем отличается и сколько зарабатывает армия Ватикана