Звісно, мовиться не про "справжню" людину-павука, а про його імперсоната – чоловіка, який грає роль цього супергероя для хворих дітей.
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Потиснув руку на аудієнції: до Папи Римського прийшов Спайдермен
Папа Римський Франциск 23 червня мав незвичну зустріч. До понтифіка на аудієнцію завітав Спайдермен. Мовиться про чоловіка, який вдягає костюм людини-павука, аби розважати хворих дітей.
Це мешканець Італії Маттіа Вільярдіта, йому 28 років, і 4 із них чоловік виступає у педіатричних лікарнях у костюмі супергероя. Причому не припиняв він це робити навіть під час пандемії COVID-19.
Я зробив понад 1400 відеодзвінків, бо не міг прийти особисто,
– зізнався Вільярдіта.
Він сам переніс низку операцій у дитинстві. Тож робота з дітьми для нього – покликання. А у вільний від нього час чоловік працює у судноплавній компанії.
Але справжні супергерої – це діти, які страждають, та їхні сім'ї, які борються і тримають у серці велику надію,
– сказав Вільярдіта журналістам.
Він, до слова, у регіоні Лігурія очолює асоціацію добровольців, які переодягаються у супергероїв для виступів у лікарнях. За цю діяльність у грудні 2020 Вільярдіту нагородив почесним лицарством президент Італії Серджо Матарелла.
Зустріч Спайдермена і Папи: дивіться відео
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