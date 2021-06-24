Звісно, мовиться не про "справжню" людину-павука, а про його імперсоната – чоловіка, який грає роль цього супергероя для хворих дітей.

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Потиснув руку на аудієнції: до Папи Римського прийшов Спайдермен

Папа Римський Франциск 23 червня мав незвичну зустріч. До понтифіка на аудієнцію завітав Спайдермен. Мовиться про чоловіка, який вдягає костюм людини-павука, аби розважати хворих дітей.

Це мешканець Італії Маттіа Вільярдіта, йому 28 років, і 4 із них чоловік виступає у педіатричних лікарнях у костюмі супергероя. Причому не припиняв він це робити навіть під час пандемії COVID-19.

Я зробив понад 1400 відеодзвінків, бо не міг прийти особисто,

– зізнався Вільярдіта.

Він сам переніс низку операцій у дитинстві. Тож робота з дітьми для нього – покликання. А у вільний від нього час чоловік працює у судноплавній компанії.

Щодо зустрічі з Папою: Спайдермен-Вільярдіта потиснув руку понтифіку. У соцмережах вже пишуть про "зустріч двох супергероїв", і не дарма – кілька років тому італійський вуличний художник зобразив Франциска Суперменом.

Але справжні супергерої – це діти, які страждають, та їхні сім'ї, які борються і тримають у серці велику надію,

– сказав Вільярдіта журналістам.

Він, до слова, у регіоні Лігурія очолює асоціацію добровольців, які переодягаються у супергероїв для виступів у лікарнях. За цю діяльність у грудні 2020 Вільярдіту нагородив почесним лицарством президент Італії Серджо Матарелла.

Зустріч Спайдермена і Папи: дивіться відео

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