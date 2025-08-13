Дональд Трамп и Владимир Путин уже 15 августа проведут встречу на Аляске. Президент США хочет договориться с российским диктатором, но последний имеет много неадекватных требований.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, в западных СМИ писали, что встреча Трампа и Путина – это провал президента США. Однако Трамп считает по-другому.

К теме Трамп может выдвинуть ультиматум Украине и ЕС после саммита с Путиным на Аляске, – The Economist

Чего ожидать от встречи Трампа и Путина?

Как отметил Клочок, Трамп осознает, что Путин собирается дальше воевать. Он хочет договориться с российским диктатором, чтобы приостановить боевые действия как минимум до конца его каденции.

Намерения Путин стали значительно понятнее, когда выяснилось, что в США также едет глава МИД России Сергей Лавров. Маловероятно, что Кремль готов к реальным переговорам.

Лавров – носитель той идеологической концепции, которую озвучивал Путин. Все эти 5 регионов, "денацификация", демилитаризация и так далее. Лавров едет туда, чтобы усиливать позицию Путина. Он будет рассказывать Трампу, какие требования нужно выполнить, чтобы было завершение войны,

– сказал Клочок.

Вполне вероятно, что Трампу безразлично на то, кто будет контролировать украинские территории. Ему хотелось бы банально добывать оттуда ресурсы и усиливать Соединенные Штаты. И эту тему явно будут обсуждать на встрече.

Я не исключаю, что Россия пошла в 2014 году и потом в полномасштабное вторжение, чтобы завладеть недрами. Они не умеют производить товары с высокой добавленной стоимостью. Там копают, а потом продают за границу. Редкоземельные металлы важны для Трампа. Однако у него есть соглашение с Украиной. Будет ли такое же соглашение с Россией? Сложно сказать. Американцы понимают, что Россия очень легко нарушает соглашения,

– отметил Клочок.

Возможно, что вопрос ресурсов будет влиять на дальнейшие разговоры по "обмену" территорий, если до этого вообще дойдет.

Напомним, в России уже рассказывают, что не собираются выходить из оккупированных территорий. Ранее было много информации о якобы "обмене" территориями.