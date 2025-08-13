Так Министерство иностранных дел России прокомментировало возможность обсуждения "обмена территориями" во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Я не собираюсь сдавать свою страну, не имею на это права, – Зеленский об "обмене территориями"

Как в России ответили на территориальный вопрос?

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев во время брифинга в комментарии пропагандистам сообщил, что мол, принципиальная позиция России по урегулированию войны остается неизменной.

Здесь не нужно даже ничего придумывать. Территориальное устройство России закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано, поэтому, что касается целей российской делегации на переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами,

– заявил он.

Напомним, после визита Уиткоффа в Москву Дональд Трамп анонсировал, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать обмен территориями. На фоне этого заявления в западных СМИ появилось множество материалов о том, как будет выглядеть это.

К слову, в WSJ сообщали, что Владимир Путин мог предложить США остановить войну в обмен на всю территорию Донбасса, а также признание Крыма российским. Эта идея вызвала скепсис у европейских и украинских чиновников.