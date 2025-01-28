Такое мнение в эфире 24 Канала высказал публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что встреча Путина и Трампа может иметь опасные последствия для Украины. Но все зависит от того, получится ли российскому диктатору провернуть свой "трюк".

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Чего хочет Путин от Трампа

Как считает Пионтковский, во время встречи с американским президентом в 2018 году Путин смог втереться ему в доверие. Именно это российский диктатор хочет сейчас провернуть. Поэтому уже было заявление Путина о Трампе и "украденной победе" на выборах. Такого он еще не говорил.

Путин рвется к встрече один на один. Он понял, что в администрации Трампа работают антироссийские силы. Теперь Путин убежден, что личная встреча может предотвратить от негативных для него последствий,

– сказал Пионтковский.

Трампа не стоило бы оставлять один на один с Путиным. Российский диктатор захочет втереться ему в доверие, чтобы продвинуть ряд своих "просьб" относительно переговоров. В частности он захочет так называемые "гарантии безопасности для России", которые являются угрожающими для Украины.

На самом деле Путину нужна власть в Украине. Ему важно, чтобы соглашение обезоружило Украину под лозунгом "гарантий безопасности для России". Ему не нужна военная помощь для Украины, иностранные базы и большая украинская армия,

– отметил Пионтковский.

Напомним, недавно Трамп рассказал, что ожидает Россию, если она не согласится на переговоры. Вполне вероятно, что он введет новые санкции и пошлины против страны-агрессора.