Похоже, что Трамп и Си планируют встречу в ближайшее время, – профессор экономики из США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ближайшее время проведут важную встречу, на которой обсудят повышение тарифов на китайский импорт. Переговоры между США и Китаем должны наладить экономические отношения между двумя странами.

Профессор экономики университета Кейс Вестерн Роман Шеремета в эфире 24 Канала отметил, что ранее новый президент США заявлял о том, что хочет поднять тарифы на 100% для китайского импорта. Чуть позже Трамп свое мнение изменил.

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Сейчас звучит другая цифра – 60%. Мы понимаем, что предыдущий разговор Трампа с Си имел какой-то результат. Для Китая это будет достаточно тяжелый удар, если Америка поднимет тарифы настолько,

– отметил Роман Шеремета.

Он добавил, что по этой причине Пекин заинтересован в переговорах с США, стремясь избежать высоких тарифов. Проблемной темой может стать вопрос Тайваня.

Почему переговоры могут стать сложными

"Китай считает Тайвань своей территорией, а Америка помогает Тайваню сохранять свою независимость. Поэтому здесь надо будет осторожно вести дискуссию. Однако я думаю, что вопрос тарифов и санкций решат, и они найдут общее согласие", – подытожил Роман Шеремета.

Напоминаем, что Трамп и Си накануне имели телефонный разговор. То, что разговор происходил накануне инаугурации нового президента США, может свидетельствовать о предварительных договоренностях по урегулированию войны России против Украины.