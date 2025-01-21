Професор економіки університету Кейс Вестерн Роман Шеремета в ефірі 24 Каналу зазначив, що раніше новий президент США заявляв про те, що хоче підняти тарифи на 100% для китайського імпорту. Трохи згодом Трамп свою думку змінив.

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Зараз звучить інша цифра – 60%. Ми розуміємо, що попередня розмова Трампа з Сі мала якийсь результат. Для Китаю це буде досить важкий удар, якщо Америка підніме тарифи настільки,

– зауважив Роман Шеремета.

Він додав, що з цієї причини Пекін зацікавлений у переговорах зі США, прагнучи уникнути високих тарифів. Проблемною темою може стати питання Тайваню.

Чому перемовини можуть стати складними

"Китай вважає Тайвань своєю територією, а Америка допомагає Тайваню зберігати свою незалежність. Тому тут треба буде обережно вести дискусію. Однак я думаю, що питання тарифів та санкцій вирішать, і вони знайдуть спільну згоду", – підсумував Роман Шеремета.

Нагадуємо, що Трамп і Сі напередодні мали телефонну розмову. Те, що розмова відбувалась напередодні інавгурації нового президента США, може свідчити про попередні домовленності щодо врегулювання війни Росії проти України.