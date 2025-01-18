Таку думку в етері 24 Каналу висловила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що це не єдина тема, яку могли обговорювати Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, і Сі Цзіньпін.

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Трамп намагається "приспати" увагу Сі Цзіньпіна

Трамп після телефонної розмови з лідером Китаю написав, що разом вони зроблять усе можливе, щоб зробити світ мирним. Він також повідомив, що цей дзвінок був продуктивним для Китаю та США.

Політологиня-американістка зауважила, що хвалити співрозмовника, говорити позитивні слова – це типова стратегія Трампа.

"Однак щось в цьому повідомленні не було нічого сказано про тарифи. Він сказав, що про це поговорили, але ні слова про рішення, що не буде їх накладати на Китай. Ймовірно, це пов'язано з поведінкою, якої Дональд Трамп завжди дотримується, це довготривала стратегія – "приспати" увагу опонента, а потім діяти так, як він вважає потрібним", – озвучила Філіппенко.

Трамп міг говорити про Марко Рубіо

Ця розмова, на думку політологині-американістки, могла стосуватися ще однієї теми – Рубіо, ймовірного майбутнього держсекретаря США. Вона розповіла, що з-поміж того, що йому не раді у Москві, у 2020 році Рубіо був заборонений в'їзд у Китай.

Китай наклав на нього санкції, оскільки він жорстко ставився до політики цієї країни щодо мусульман, говорив, що Гонконгу потрібно більше незалежності. Зі слів Філіпенко, Ілон Маск дуже лобіював проти Марко Рубіо, тому що Китай – другий за обсягом ринок Tesla.

Диктаторські режими не надто раді бачити на посаді держсекретаря США Марко Рубіо. Тому я припускаю, що телефонна розмова Трампа і Сі Цзіньпіна стосувалася ролі Китаю в загальній схемі; можливо, Гренландії та Панамського каналу; додатково до цього – Марко Рубіо,

– підсумувала Філіпенко.

Нагадаємо, новообраний президент США розповів, що під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном вони обговорили низку тем, зокрема питання торгівлі та соцмережі TikTok. Новий лідер Сполучених Штатів повідомив, що очікує, що загальними зусиллями їм вдасться розв’язати чимало проблем, починаючи робити це негайно.