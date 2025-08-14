Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске состоится уже 15 августа. Для информационной картинки Россия может бросить в боевые действия по всей линии фронта не одну тысячу оккупантов.

Это нужно для того, чтобы показать, что якобы российские войска "прорвали фронт". Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это билет в один конец. Россияне будут осуществлять подобные действия по всей линии фронта, начиная от Кинбурнской косы, заканчивая Купянском, Волчанском, Липцами и так далее. Где-то будут пытаться бросить несколько тысяч, чтобы можно было показать в информационном потоке, что фронт прорван", – сказал он.

Хотя с точки зрения выполнения боевой задачи это не будет иметь никакой логики. Украинские защитники или ликвидируют захватчиков, или возьмут в плен.

Риски воздушного перемирия

Роман Свитан отметил, что Путину сейчас нужно несколько недель так называемого воздушного перемирия, чтобы можно было подтянуть резервы фронтального уровня, как минимум, армейские резервы. Они сейчас находятся на глубинах 50 – 100 километров и не могут ближе подойти. Потому что ВСУ выбивают их на западе.

Сейчас в информационном потоке начала ходить идея остановки воздушных ударов, воздушного перемирия, чтобы дать Путину подтянуть войска. Это будет проблема, если мы дадим ему подойти к линии боестолкновения техникой, боеприпасами, достаточным количеством личного состава. Тогда будут оперативные прорывы. А на данный момент у нас устойчивая линия фронта,

– подчеркнул он.

По его словам, накануне встречи Трампа и Путина Россия будет бросать огромное количество личного состава на фронт. Вероятно, 3 – 7 тысяч захватчиков будет ликвидировано.