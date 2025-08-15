Вечером 15 августа запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. За несколько часов до нее российский переговорщик Дмитриев встретил медведя.

Однако животное решило убежать от него. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Лидеры России и США встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. За несколько часов до встречи стало известно, что Путин уже, вероятно, находится в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Однако в это время переговорщик российского диктатора уже находился в Анкоридже. Даже успел встретить дикое животное. Во время пребывания на улице вблизи местного озера, Кирилл Дмитриев увидел медведя.

На видео видно, как Дмитриев направляется в сторону животного, однако и решила убежать от него.

К слову, накануне переговоров сеть развеселили шуточные видео и фото. Пользователи придумывают различные мемы с цитатами и событиям, происходящих перед встречей.