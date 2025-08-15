Однако животное решило убежать от него. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Путинский переговорщик встретился с медведем

Лидеры России и США встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. За несколько часов до встречи стало известно, что Путин уже, вероятно, находится в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Однако в это время переговорщик российского диктатора уже находился в Анкоридже. Даже успел встретить дикое животное. Во время пребывания на улице вблизи местного озера, Кирилл Дмитриев увидел медведя.

На видео видно, как Дмитриев направляется в сторону животного, однако и решила убежать от него.

Медведь убежал в лес, увидев путинского переговорщика Дмитриева: смотрите видео

К слову, накануне переговоров сеть развеселили шуточные видео и фото. Пользователи придумывают различные мемы с цитатами и событиям, происходящих перед встречей.