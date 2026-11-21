Профессор политологии Рамиз Юнус объяснил, почему встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае не принесла конкретных результатов, как удар по Крымскому мосту повлиял на планы Кремля и почему Украина должна усиливать военное давление на Россию. Также – об опасности российской пропаганды и условиях настоящего мира.

Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае должна продемонстрировать готовность трех государств обсуждать будущее мировой безопасности. Однако после переговоров осталось больше политических заявлений, чем конкретных решений, а украинский удар по Крымскому мосту стал неудобным фоном для попыток Кремля представить Россию одним из ведущих мировых государств.

Профессор политологии Рамиз Юнус в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему считает трехстороннюю встречу пустой и как военные успехи Украины влияют на переговорные позиции Киева. Он также рассказал о российских попытках разделить Европу и объяснил концепцию "иглы Кощея", которая, по его убеждению, помогает понять, почему завершение боевых действий еще не гарантирует подлинный мир.

Путину требовалась встреча с Трампом и Си Цзиньпином

В китайском Шэньчжэне состоялась полуторачасовая встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал ее прорывом. Действительно ли эти переговоры можно считать историческими?

Во-первых, это никакая не историческая встреча. Это обычная пустая встреча, которая требовалась всем трем лидерам прежде всего ради красивой картинки. И далеко не случайно, что больше всего она нужна именно Владимиру Путину. На втором месте по интересу я бы поставил Дональда Трампа, а меньше всего этого нуждался Си Цзиньпин.

Достаточно посмотреть, как участники вели себя после завершения переговоров. Пресс-конференцию провел только Путин, тогда как Трамп вообще не вышел к журналистам, а Си Цзиньпин практически ничего не сказал, кроме общих формулировок, распространенных его пресс-службой. Все это напоминало встречу ради хороших слов о хороших намерениях. Сюда же относится декларация, продвижение которой было особенно важно для российской стороны.

Если бы речь шла о действительно исторических или прорывных переговорах, они должны завершиться конкретными документами. К таким договоренностям нужно готовиться годами, привлекая экспертные группы, дипломатов и специалистов по соответствующим вопросам. Например, если бы участники собирались обсуждать ядерное разоружение, то следует понимать, что США, Россия и Китай находятся в разных весовых категориях.

По оценкам, о которых мы говорим, Китай имеет примерно в девять-десять раз меньше ядерных боеголовок, чем Соединенные Штаты или Россия. Поэтому, прежде всего, вопрос сокращения арсеналов касается американцев и россиян. Пекин готов обсуждать такие договоренности, но исходит из того, что сначала два других государства должны сократить собственные запасы.

Вспомните, сколько времени в свое время потратили Советский Союз и Соединенные Штаты на подготовку договоров о стратегических наступательных вооружениях. Последний из таких договоров прекратил действие в феврале 2026 года, но перед его заключением годами работали целые команды. А тут создается впечатление, что лидеры просто позвонили друг другу и решили встретиться.

Я бы назвал эту встречу "два с половиной" или "два плюс половина". Это не встреча на троих. Если мы говорим о силе государств, то сегодня на планете есть две супердержавы – Соединенные Штаты Америки и Китай. Третьей страны нет,

– подчеркнул Юнус.

Когда мы говорим о супердержавах, то имеем в виду, прежде всего, экономическое могущество. По приведенным мне оценкам, на Соединенные Штаты приходится примерно четверть мирового ВВП, на Китай – около 20%. Именно экономические возможности определяют их вес, а не только количество ядерных боеголовок. Если бы мы оценивали государства исключительно по ядерным арсеналам, Китай вообще оказался бы на третьем месте.

Но тогда возникает вопрос: почему и Дональд Трамп, и Владимир Путин так пытаются угодить Си Цзиньпину? Итак, Китай имеет то, что сегодня очень нужно обоим. Для Трампа это прежде всего экономические вопросы – редкоземельные металлы, контракты для американских фермеров, сотрудничество в авиационной промышленности и многие другие направления, в значительной степени зависящие от Пекина.

К тому же американский президент увяз в проблемах на Ближнем Востоке. Внутри Соединенных Штатов его ожидают политические конфликты, в частности в Конгрессе. Путин тем временем увяз в войне против Украины и сегодня очень зависит от приверженности Китаю. Пекин же не принимает непосредственного участия в этих войнах и продолжает постепенно развиваться.

Поэтому Си Цзиньпин мог позволить себе провести такую встречу на своей территории. Он создал необходимую политическую картинку для обоих гостей и использовал ее в собственных интересах. Но я не считаю, что для понимания результатов нужно столь много внимания уделять тому, кто встречал кого в аэропорту и где стоял во время фотографирования.

Протокольные детали не означают унижения Путина.

А то, что Дональд Трамп в свое время лично встречал Си Цзиньпина в аэропорту, было нарушением дипломатического протокола?

Да, это было нарушением американского протокола. Но следует понимать, что дипломатический протокол утверждает президент страны. Если он решает изменить порядок встречи иностранного лидера, то имеет на это соответствующие полномочия. Завтра придет другой президент, утвердит другие правила, и чиновники будут выполнять его распоряжение.

Я работал в государственных структурах и некоторое время руководил соответствующими процессами, поэтому я хорошо понимаю, как это функционирует. Китайский протокол предполагает другой подход к встречам иностранных руководителей в аэропорту. Но если американский президент лично встретил Си Цзиньпина, то китайский лидер мог решить ответить ему аналогичным жестом.

Что касается Путина, то он и Си Цзиньпин регулярно встречаются примерно на одном протокольном уровне. Поэтому попытки искать унижение российского диктатора только в том, кто именно вышел к нему в аэропорту, я не считаю серьезной аналитикой.

Журналисты и комментаторы, никогда не работавшие с государственным протоколом, часто пытаются увидеть в каждой детали скрытый политический сигнал. Одному якобы уделили больше внимания, другого унизили, третьему поставили не на то место. Но такие вещи, как правило, предварительно согласовываются между протокольными службами.

Все эти разговоры о том, что одного встретили выше, другого ниже, что кому-то уделили больше внимания, а кого-то унизили – это разговоры диванных экспертов, которые не знают, как работает протокольная служба. К серьезной аналитике это не имеет отношения,

– объяснил профессор политологии.

Для серьезного анализа важнее другое: эта встреча не приняла решений, которые могли бы существенно изменить международную ситуацию. И то, что Трамп и Путин пытались продемонстрировать приверженность Си Цзиньпину, свидетельствует прежде всего о сильных переговорных позициях китайского руководства. Си прекрасно понимает, что американскому президенту в ближайшие два года важно поддерживать стабильные отношения с Пекином.

Трамп любит договоренности, постоянно говорит о сделках и стремится демонстрировать их как собственные достижения. Поэтому он может очень благосклонно высказываться и о китайском лидере, и о Путине, называть их друзьями и делать другие комплименты. Особенно, когда пытается представить себя посредником в российско-украинской войне, хотя я не считаю Соединенные Штаты нейтральным посредником в этом конфликте.

После 3 января, когда начнет работать новый состав Конгресса, политическое положение Трампа, по моему мнению, станет еще сложнее. Он может продолжать писать дружеские сообщения о Путине, но представители американских властей в то же время будут ужесточать заявления относительно России. Потому не нужно воспринимать каждый комплимент американского президента буквально.

Я всегда предлагаю смотреть, что остается после переговоров. Какие документы подписаны, какие договоренности достигнуты и что конкретно изменится? В случае этой встречи таких результатов практически нет.

А вот Украина накануне саммита совершила очень сильный ход – нанесла удар по Крымскому мосту. И это был очень неудобный подарок для Путина. Именно поэтому он был вынужден говорить о переправе на своей пресс-конференции, хотя ранее избегал подробных комментариев о ее повреждении.

Для Си Цзиньпина и Дональда Трампа украинская тематика не являлась главной на этой встрече. Они имели собственную повестку дня, прежде всего связанную с экономическими отношениями и вопросами международной безопасности. В этом случае важно учитывать, где именно они собрались и какие страны представляют соответствующий регион.

Например, я часто объясняю это из-за отношения к другим региональным конфликтам. Сколько рядовой украинец знает о противостоянии Камбоджи и Таиланда? А как внимательно жители государств Юго-Восточной Азии следят за ежедневными событиями российско-украинской войны? Для разных обществ приоритетность интернациональных конфликтов может значительно различаться.

Поэтому не следует ожидать, что каждая международная встреча автоматически будет посвящена Украине. Если лидеры собрались для обсуждения экономических вопросов Азиатско-Тихоокеанского региона, то их повестка будет формироваться в соответствии с этими интересами.

Другая ситуация – встреча в Берлине, где собрались представители так называемой коалиции желающих. Там центральная тема - именно Украина. В переговорах принимает участие Владимир Зеленский, европейские лидеры, а также Джаред Кушнер и Стив Виткофф, продолжающие представлять американскую сторону в дипломатических контактах.

Я думаю, что по итогам берлинской встречи Украина может получить новые финансовые договоренности, помощь противовоздушной обороне, ракеты и другие практические результаты. Но это не значит, что подобная встреча автоматически приведет к завершению войны. Вопрос о прекращении боевых действий остается значительно сложнее.

В то же время само наличие европейской встречи является хорошим противовесом китайскому саммиту. Кремль пытается создать впечатление, что Путин уже принадлежит тройке главных руководителей мира, а все остальные должны приезжать к нему на переговоры. Он даже предлагает представителям Европы собраться в Москве.

Россия при этом использует отсутствие единой европейской позиции. Путин задает вопрос, с кем именно он должен разговаривать: с Германией, Францией, Великобританией, Италией или Польшей? Кто будет представлять всю Европу – один человек пять или десять? Европейские государства действительно не во всем имеют одинаковые взгляды, и Кремль пытается воспользоваться этим.

На мой взгляд, Москва специально поднимает вопросы европейской системы безопасности, чтобы продолжать разделять европейские страны и не позволять им выработать общую позицию. Но это не значит, что трехсторонний саммит в Китае был направлен против Украины. Я не вижу оснований называть его антиукраинской встречей.

Украинская тема, прежде всего, нужна самому Путину, чтобы продемонстрировать собственную значимость. Однако Киев смог ответить на данную политическую картинку конкретными военными действиями.

Вы можете давить на Украину, а Украина в этот момент бьет по Крымскому мосту. Завтра она еще что-то усугубит. Потому что в современном мире, как всегда, все решает то, что происходит непосредственно на поле боя,

– подчеркнул Юнус.

Именно поэтому я не воспринимаю серьезно разговоры о какой-то новой Ялте или новом Потсдаме. Это показывает непонимание истории. В Ялте и Потсдаме за столом переговоров находились победители, которые определяли условия для побежденной Германии. Там были конкретные военные результаты, на основании которых принимались политические решения.

А кто победил сейчас? Дональд Трамп объявляет об успехах в войне с Ираном, но я не считаю, что он достиг поставленных целей. Путин уже пятый год ведет войну против Украины и тоже не смог достичь своих первоначальных целей. Поэтому сравнивать нынешнюю встречу с Ялтинской или Потсдамской конференциями просто некорректно.

Российская пропаганда пытается создать такой образ, а некоторые комментаторы на постсоветском пространстве его подхватывают. Но достаточно внимательно посмотреть на исторические документы, чтобы понять, что никакой реальной аналогии нет. Это только политическая картинка, которая требовалась Кремлю и лично Трампу.

Си Цзиньпин также извлек свою выгоду. В преддверии нового партийного цикла ему важно показать китайскому обществу и политическому руководству, что международный вес Пекина вырос. Он может продемонстрировать, что руководители США и России приезжают в него и пытаются договориться с Китаем.

В предметной плоскости, в сухом остатке, результат этой встречи – ноль. Там вообще ничего нет. Эта декларация – пустая бумага,

– подчеркнул профессор политологии.

К примеру, участники говорят о реформировании Организации Объединенных Наций. Но кто именно будет ее реформировать, на основании каких принципов и каким образом? Три участника встречи являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а сама система, по моему мнению, оказалась в нынешнем состоянии в значительной степени из-за действий великих держав.

Существуют также Великобритания и Франция, которые имеют постоянные места в Совете Безопасности и собственные позиции по европейской безопасности и войне России против Украины. Как можно реформировать эту систему, не считая их интересов? Что делать с правом вето и другими основополагающими вопросами? Общие заявления без ответов на эти вопросы не имеют практического содержания.

Я считаю, что международное право сегодня фактически не обеспечивает должной защиты государств от агрессии. И когда правовые механизмы не работают, все большее значение приобретает военная сила. Именно поэтому Украина должна, прежде всего, усиливать собственные возможности на поле боя.

Украина воюет против постоянного члена Совета Безопасности ООН, в то время как среди ее европейских партнеров также есть государства с постоянным членством в этом органе. Все они имеют разные интересы относительно будущего мирового порядка и европейской безопасности. И без Украины эту систему невозможно построить.

Поэтому я постоянно подчеркиваю: переговорные позиции Киева усиливаются тогда, когда усиливается украинская военная составляющая. Именно в таких условиях с Владимиром Зеленским будут считаться и Кушнер, и Виткофф, и все остальные участники дипломатических контактов.

Обратите внимание, что американские представители стали активнее приезжать в Киев. По-моему, это также связано с изменениями на поле боя. Когда Трамп раньше давил на Зеленского в Овальном кабинете, он, как я считаю, исходил из убеждения о слабости украинской позиции. Москва пыталась поддерживать это представление, но дальнейшие события показали другую картину.

Поэтому я не считаю случайным то, что удар по Крымскому мосту произошел накануне встречи трех лидеров. По-моему, украинское политическое и военное руководство вместе со спецслужбами очень грамотно выбрало момент для операции. Она позволила нейтрализовать политический эффект, на который рассчитывала Москва.

Ведь государство, претендующее на статус одной из трех крупнейших сверхдержав мира, не должно оказываться в ситуации, когда его столица и стратегические объекты остаются уязвимыми. Россия имеет разветвленную систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, но это не гарантирует ей полной защиты. И если в будущем украинские баллистические ракеты смогут преодолевать эту оборону, для Кремля это станет еще более серьезной проблемой.

Путин уже пятый год воюет против страны, не имеющей ядерного арсенала и не являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Он продолжает угрожать ядерным оружием, но сам этот довод не обеспечивает ему победы. Россия может присылать на фронт новые десятки тысяч военных, однако и такой ресурс не безграничен.

Советский Союз также годами воевал в Афганистане, но эта война стала одним из факторов его ослабления. Поэтому не следует думать, что Россия способна бесконечно продолжать нынешнюю войну без последствий для собственного государства. Политическая ситуация в США и Европе может измениться, появятся новые лидеры и новые подходы к поддержке Украины.

Особое значение в этом процессе имеет Германия. Это мощная европейская экономика, исторически демонстрировавшая способность восстанавливаться после чрезвычайно сложных потрясений. Я не исключаю, что в будущем немецкая политическая элита может занять более решительную позицию по европейской безопасности.

Европа в целом тоже постепенно усиливается, в том числе из-за осознания российской угрозы. В то же время, ей еще не хватает единой системы обороны и общей армии. У Украины уже есть огромный опыт современной войны и почти миллионная армия, тогда как совокупная численность европейских вооруженных сил, по оценкам, о которых я говорю, составляет около 1,4 миллиона.

Поэтому я уверен, что именно Украина должна быть одним из главных участников формирования будущей системы европейской безопасности. Кремль пытается вернуть Европу к обсуждению собственных ультиматумов, напоминающих подходы Путина еще с его Мюнхенской речи 2007 года.

Россия может предлагать отдельным европейским странам пакты о ненападении или других договоренностях, чтобы ослабить единство континента. Я вижу в этом попытку вернуться к старой политике разделения государств, уже имевшей опасные исторические последствия. Именно поэтому европейскую систему безопасности следует обсуждать прежде всего с Украиной, а не строить в соответствии с пожеланиями Москвы.

Трамп в это время заинтересован в том, чтобы избежать новой конфронтации с Китаем. В начале следующего года, как мы обсуждаем, встанет вопрос продления торговых договоренностей между Вашингтоном и Пекином. Если они не будут продлены, для американского президента возникнут дополнительные политические и экономические проблемы.

К тому же после выборов в Конгресс ему придется уделять гораздо больше внимания внутренней политике. Поэтому он стремится демонстрировать международные достижения, в частности, в гуманитарных вопросах, связанных с Украиной. Здесь могут появляться инициативы по Олешкам, Константиновке, обменам пленными и другим темам, которые Белый дом сможет представить как собственный успех.

Но ни китайский саммит, ни встречи в Абу-Даби, по-моему, не дадут реального завершения войны. В лучшем случае стороны могут договориться об отдельных гуманитарных вопросах или обменах пленными. Для серьезного переговорного процесса необходимо изменить самое соотношение сил.

Чтобы развеять желание России продолжать войну, нужно увеличивать ее цену. Цена войны сегодня определяется внешней политикой Украины, Вооруженными Силами Украины и союзниками, которые реально могут помочь. Реальные разговоры начнутся тогда, когда Украина начнет повышать цену войны,

– подчеркнул Юнус.

Я надеюсь, что в ближайшее время украинская баллистика начнет играть гораздо большую роль. О таких перспективах можно судить по заявлениям президента Зеленского и представителей его окружения, хотя конкретных результатов еще предстоит дождаться. Если Украина получит дополнительные возможности для дальнобойных ударов, повреждение Крымского моста может оказаться только началом новых проблем России.

Для Кремля особое символическое значение имеют Крымский мост и Москва. Если Россия потеряет уверенность в способности защищать эти объекты, это повлияет не только на военную ситуацию, но и на ее международное положение. И тогда переговоры с Украиной могут приобрести совсем другое содержание.

"Игла Кощея" объясняет, почему завершение войны еще не означает мира

В вашей работе "Игла Кощея" вы проводите параллели между опытом Азербайджана, конфликтами на Южном Кавказе и войной России против Украины. Почему даже после завершения боевых действий память об агрессии и ненависти может оставаться в обществе на протяжении поколений?

В первую очередь уточню: это моя лекция. Ранее я написал статью "Игла Кощея", но потом расширил ее и представил в Азербайджане в формате большой лекции. В общем, я приехал с двумя лекциями, посвященными вопросам, которые считаю чрезвычайно важными для современных государств и обществ.

Первая продолжала тему "Оккупация сознания". Вторая называлась "Быть субъектом" и была посвящена месту Азербайджана в современном мире, его роли на Южном Кавказе и возможностям государства, которое сегодня можно назвать middle power – средним государством. Я говорил о том, какие вызовы, риски и возможности возникают у страны, стремящейся быть самостоятельным участником международной политики.

Но главный вопрос, который я поднимал, – это оккупация сознания. Мы живем в мире современных технологий, искусственного интеллекта и огромных потоков информации. Через интернет, гаджеты и разные инструменты мягкой силы можно очень серьезно влиять на настроения общества. Люди начинают бояться, перенимать чужие нарративы и воспринимать навязанную им картину мира.

Это важно не только для Азербайджана, но и Украины, Грузии, Молдовы и других стран постсоветского пространства. Я еще в ответе на ваш первый вопрос пытался показать, как сильно информационная пропаганда влияет на восприятие международных событий. Достаточно посмотреть, как многие люди обсуждают дипломатический протокол или заголовки западных изданий, не пытаясь понять содержание самих событий.

Современная молодежь часто не читает большие тексты и не всегда достаточно знает историю. Я формировался в то время, когда не было интернета и нужно было самостоятельно изучать географию, историю, социологию и другие дисциплины. Это помогло мне сформировать более целостное представление о международных процессах.

К примеру, когда я слышу, как представители американской администрации обсуждают русскую историю, мне кажется, что не все они достаточно хорошо понимают ее истоки. Я могу говорить об истории Российской империи, об Иване Грозном, Рюриковичах и дальнейшем развитии этого государства. А человека, не имеющего такой исторической основы, гораздо легче ввести в заблуждение.

Конкретно поэтому общества обязаны уметь защищаться от информационного действия. Россия в течение многих лет использовала исторические мифы, культуру, пропаганду и другие инструменты для распространения собственного влияния. На мой взгляд, в 2014 году ей в значительной степени удалось воспользоваться тем, насколько сильными оставались элементы "русского мира" в украинском информационном и общественном пространстве.

Оккупация сознания – чрезвычайно важная тема. Это касается азербайджанского, грузинского, молдавского и украинского общества. Россия многое смогла сделать против Украины в 2014 году именно потому, что тогда сознание украинского общества было очень сильно оккупировано "русским миром",

– объяснил Юнус.

Сегодня ситуация в Украине уже другая, но определенное влияние русского культурного и имперского наследия, по-моему, еще остается. Подобные процессы продолжались по всему постсоветскому пространству еще со времен Российской империи и Советского Союза. И я очень рад, что мой родной Азербайджан, как я считаю, в значительной степени освободился от этого влияния.

Особенно это проявилось во время Второй Карабахской войны. Во время первого карабахского конфликта азербайджанское общество было разделено, существовали внутренние политические противоречия, борьба за власть и разные внешнеполитические ориентации. В результате Азербайджан потерял контроль над Карабахом и семью близлежащими районами.

Но впоследствии наше общество смогло сплотиться. Выросло поколение людей, которые никогда не видели Карабаха, но были готовы воевать за его возвращение. Они участвовали в боях за Шушу и другие территории, поскольку понимали, что означают для них суверенитет и территориальную целостность государства.

Я всегда подчеркиваю, что армия – это не только современная техника. Можно иметь самые лучшие вооружения, но без мотивированных людей этого недостаточно. Военнослужащие должны отдавать себе отчет, за что они воюют и какое государство защищают.

Побеждают не HIMARS, не танки, не ракеты и не Patriot. Побеждают люди, всем этим управляющие. У них должна быть мотивация защищать суверенитет и территориальную целостность своего государства.

– подчеркнул профессор политологии.

Украинцам тоже необходима такая мотивация. Я критически отношусь к ситуации, когда, по моей оценке, основное бремя войны несет только часть общества, а миллионы людей были вынуждены уехать за границу. Я считаю, что для победы нужна более широкая общественная консолидация, когда оборона государства становится общим делом.

Азербайджанский опыт, на мой взгляд, показывает значение такого объединения. Во время Второй Карабахской войны поддержка общей цели объединила людей с разными политическими взглядами, в том числе тех, кто находился в оппозиции к власти или жил за пределами страны. Я сам отношусь к людям, которые долгое время жили за границей и критически относились к азербайджанским властям, но в вопросе территориальной целостности мы имели общую позицию.

Однако общественная консолидация – это только одна составляющая. Нужна модернизированная армия, сильные государственные институты, эффективная внешняя политика и способность адаптироваться к новым международным обстоятельствам. Именно поэтому я говорю украинцам, что опыт Азербайджана следует внимательно изучать.

Теперь вернемся к "игле Кощея". Мы все знаем сказку о Кощее Бессмертном, смерть которого спрятана в игле. Игла содержится в яйце, яйцо спрятано далеко, и чтобы добраться до него, необходимо преодолеть много препятствий. Но пока игла не сломана, Кощей остается бессмертным.

Я использую эту сказку как метафору общественного сознания. Можно завершить войну, заключить мирный договор, изменить государственные границы или политическое руководство, но это еще не означает, что в обществе исчезнут наставления, десятилетиями поддерживавшие рознь.

Именно так я рассматриваю проблему будущего мира между Азербайджаном и Арменией. На мой взгляд, исторические образы и антагонизмы, поддерживаемые политической пропагандой на протяжении многих поколений, не исчезают автоматически после подписания документа.

К примеру, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана и готовности к мирным договоренностям. Но для Азербайджана важны также вопросы конституционных положений, которые по его позиции могут противоречить будущему договору. И даже если эти положения изменят, это еще не гарантирует смены общественных настроений.

Подобный вопрос стоит перед Украиной. Россия внесла в свою конституцию положение о якобы принадлежности ей украинских территорий. Даже если в будущем эти положения будут отменены и Москва признает международно признанные границы Украины, значит ли это немедленное примирение между украинским и российским обществами?

Я в этом очень сомневаюсь. После всего, что произошло между украинцами и россиянами, память о войне будет оставаться на поколение вперед. Можно вспомнить и непростые исторические отношения между Россией и Польшей, в частности, память о Катынской трагедии, которая до сих пор влияет на восприятие прошлого.

В случае Азербайджана и Армении я обращаю внимание на разницу между поддержкой конкретного политика и готовностью общества принять исторические компромиссы. Например, результаты выборов в Армении, которые я анализировал, не позволяют автоматически заключать, что большинство населения поддерживает все решения Пашиняна относительно будущего мира.

В своем анализе я обращал внимание на то, что примерно 30% избирателей поддержали действующую власть, около 20% – оппозицию, а значительная часть граждан вообще не участвовала в голосовании. Я не считаю, что сам факт неучастия автоматически поддерживает определенную позицию, но он точно не позволяет отождествлять поддержку правительства с поддержкой каждого его решения. Особенно когда речь идет о сложных вопросах исторической памяти и конституционных изменений.

Для меня важным примером остаются памятники и исторические символы, продолжающие существовать в Армении. Я вспоминал памятник Гаррегину Нжде в Ереване, а также мемориал "Немезис". В моем понимании они показывают, что даже на фоне переговоров о мире в обществе могут сохраняться противоречивые исторические культы.

По информации, которую я имел на момент нашего разговора, 26 ноября в Армении также планировали показ фильма о Монте Мелконяне. Я критически оцениваю честь таких фигур, поскольку связываю их деятельность с историей конфликта между нашими народами. И для меня возникает вопрос: как заключать настоящий мир, если параллельно продолжают распространяться символы, которые другая сторона воспринимает как враждебные?

В то же время, я не говорю, что это только вопрос памятников. Речь идет о значительно более глубоком процессе формирования общественного сознания. Если после подписания мирного соглашения люди будут и дальше воспитывать последующие поколения в ожидании реванша, то сам документ не сможет гарантировать стабильность.

Если даже завтра появятся документы, это не означает автоматического мира между народами. Произошедшее оставляет память на поколение вперед. Нужно сломать эту "иглу Кощея" в сознании, иначе конфликт рано или поздно может вернуться,

– объяснил Юнус.

Азербайджан сегодня, по моему мнению, заинтересован в настоящем мире на Южном Кавказе. Для процветания всего региона необходима стабильность не только в Азербайджане, но и в Армении и Грузии. Если такой стабильности не будет, при очередном изменении международных обстоятельств может снова возникнуть угроза реваншизма.

Я не исключаю, что отдельные политические силы могут рассчитывать на предстоящие изменения в отношениях России, Ирана, Европы и США. Сегодня геополитические условия одни, а завтра они могут быть другими. И если общество не переосмыслит собственное прошлое, такие изменения могут снова использовать для разжигания конфликта.

Поэтому я обращаюсь не только к азербайджанскому обществу, но и к армянскому. Мир должен заключаться не просто между Пашиняном и Алиевым, а между двумя государствами и народами. Для этого нужно работать над изменениями в общественном сознании, а не ограничиваться подписанием политических документов.

Я даже подготовил свою лекцию для армянской аудитории, чтобы она могла ознакомиться с моей позицией. Мне важно, чтобы люди с обеих сторон понимали, почему я считаю проблему исторической памяти столь серьезной. Хотя я не строю иллюзий по поводу быстрого добровольного переосмысления всех этих вопросов.

В этом контексте я провожу параллель с послевоенной Германией. После победы над нацистским режимом государства-победительницы провели денацификацию, изменили политическую систему и запретили соответствующую символику. В Германии отсутствует государственный культ Гитлера, Геринга, Геббельса или других руководителей нацистского режима.

Этот процесс был сложным и продолжался годами. Впоследствии в Федеративной Республике Германия сформировалась новая политическая культура, а такие деятели как Конрад Аденауэр сыграли важную роль в ее развитии. Именно поэтому я спрашиваю: способен ли Пашинян сыграть для Армении подобную историческую роль?

Пока я не вижу достаточно оснований для такого заключения. На мой взгляд, это потребовало бы гораздо более глубоких изменений в отношении исторических символов, культа войны и соседних народов. И тут мы снова возвращаемся к той самой "игле Кощея".

У Украины также есть собственные проблемы исторической памяти. В течение длительного времени в украинском обществе сосуществовали разные взгляды на собственную государственность, советское прошлое и фигуры украинского освободительного движения. Одни считали важными символами самостоятельности Бандеру и Шухевича, другие продолжали ориентироваться на советское историческое наследие, Ленина и Сталина.

На мой взгляд, Украина должна формировать целостное осознание собственной государственности. Люди должны понимать, что для них означает независимость, суверенитет и территориальная целостность. Именно так можно сбавлять возможности внешнего воздействия на общество.

Я неоднократно говорил, что по возвращении оккупированных территорий перед Украиной возникнут не только военные и экономические задачи. Предстоит работать с последствиями многолетнего российского влияния на сознание людей. И эта задача может оказаться гораздо более длительной, чем сама военная операция.

Некоторые исторические и территориальные противоречия остаются и в регионе Южного Кавказа. Я вспоминаю, например, названия Гейча и Зангезур, которые используются в азербайджанском историческом дискурсе по озерам Севан и Сюника. Эти вопросы показывают, насколько остро стороны могут воспринимать прошлое и сколь важно не допустить его использования для новой войны.

Я считаю, что Азербайджан должен оставаться готовым защищать собственные интересы, но в то же время стремиться к стабильному миру в регионе. Мой опыт показывает, что самих деклараций для этого недостаточно. И если общества не будут работать над преодолением взаимной розни, опасность нового конфликта будет оставаться.

Вы сначала должны выкорчевать свою внутреннюю "иглу Кощея" – все, что мешает Украине быть целостным и самостоятельным государством. А потом добиваться того, чтобы подобной имперской "иглы" не было и в России. Только после этого между вами может наступить настоящий мир,

– подчеркнул профессор политологии.

Поэтому я провожу параллели между российско-украинской войной, азербайджанско-армянским конфликтом и историей Европы после Второй мировой войны. Во всех этих случаях завершение боевых действий не означало автоматического исчезновения исторических оскорблений и политических противоречий.

На мой взгляд, настоящий мир начинается тогда, когда общества осознают причины предыдущего конфликта и изменяют свое отношение к соседям. Именно в этом состоит главная идея моей лекции "Игла Кощея". Именно поэтому я считаю ее важной не только для Азербайджана или Армении, но и для Украины и России.

Мне хотелось бы увидеть пример добровольного преодоления таких исторических наставлений, но пока я не могу сказать, что у меня достаточно оснований для оптимизма. Поэтому призываю свое общество не строить иллюзий, оставаться готовым к возможным угрозам и одновременно работать над условиями реального мира.

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