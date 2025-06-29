Глава "Института американистики" Владислав Фарапонов в эфире 24 Канала рассказал, что Россия грезит о прямых контактах с Дональдом Трампом. Он не исключает, что встреча может состояться на полях Генассамблеи ООН.

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Какое условие возможной встречи

В то же время такая встреча не может пройти в Вашингтоне как государственный визит.

Представить, что Путин приезжает в Вашингтон, его со всеми почестями встречают в Белом доме, – это просто будет крах, провал всего. Ну, то есть представить эту картинку мне очень трудно,

– сказал Владислав Фарапонов.

Он добавил, что встреча возможна на нейтральной площадке. Однако стоит учитывать, что у России и США – совершенно разные цели. Москва хочет "заговорить" Трампа и вытянуть его на встречу, тогда как для Трампа важен лишь конкретный результат. Ему не принципиально, встречаться с Владимиром Путиным или нет – главное, чтобы это имело смысл.

Он отметил, что единственное, на что Трамп точно не согласится, – это пустая встреча без четких договоренностей. Если Трамп увидит, что со стороны России нет предпосылок или реальной готовности к содержательному диалогу, – он просто откажется. К тому же в первый год своей каденции он нечасто совершает международные поездки и больше сосредоточен на том, чтобы принимать иностранных лидеров у себя.

Возможно, такая встреча и в самом деле состоится, но самый реалистичный вариант – это привлечение США к уже существующему, условно говоря, "Стамбульскому формату". И это, в целом, нам выгодно. Мы много лет говорили о том, что хотим, чтобы США были на нашей стороне – де-факто гарантировали выполнение договоренностей с Россией,

– сказал Владислав Фарапонов.

Он добавил, что ключевой вопрос – к российской стороне: готовы ли они к тому, чтобы Владимир Путин действительно приехал, и будет ли подписано хоть какое-то коммюнике между участниками переговоров. Это также зависит и от непубличной дипломатической работы Украины. Если Киев считает такой формат выгодным, то стоит двигаться в этом направлении.

Он отметил, что этот формат действительно выгоднее, чем переговоры с Россией один на один. И это означает, что интенсивность подготовительных контактов должна быть значительно выше, чем перед переговорами в Стамбуле, потому что добавляется американская сторона.