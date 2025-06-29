Голова "Інституту американістики" Владислав Фарапонов в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія марить про прямі контакти з Дональдом Трампом. Він не виключає, що зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН.

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Яка умова можливої зустрічі

Водночас така зустріч не може пройти у Вашингтоні як державний візит.

Уявити, що Путін приїжджає до Вашингтона, його з усіма почестями зустрічають в Білому домі, – це просто буде крах, провал усього. Ну, тобто уявити цю картинку мені дуже важко,

– сказав Владислав Фарапонов.

Він додав, що зустріч можлива на нейтральному майданчику. Однак варто враховувати, що у Росії та США – зовсім різні цілі. Москва хоче "заговорити" Трампа та витягнути його на зустріч, тоді як для Трампа важливий лише конкретний результат. Йому не принципово, зустрічатися з Володимиром Путіним чи ні – головне, щоб це мало сенс.

Він зазначив, що єдине, на що Трамп точно не погодиться, – це порожня зустріч без чітких домовленостей. Якщо Трамп побачить, що з боку Росії немає передумов чи реальної готовності до змістовного діалогу, – він просто відмовиться. До того ж у перший рік своєї каденції він нечасто здійснює міжнародні поїздки і більше зосереджений на тому, щоб приймати іноземних лідерів у себе.

Можливо, така зустріч і справді відбудеться, але найреалістичніший варіант – це залучення США до вже існуючого, умовно кажучи, "Стамбульського формату". І це, загалом, нам вигідно. Ми багато років говорили про те, що хочемо, аби США були на нашому боці – де-факто гарантували виконання домовленостей із Росією,

– сказав Владислав Фарапонов.

Він додав, що ключове питання – до російської сторони: чи готові вони до того, щоб Володимир Путін справді приїхав, і чи буде підписано бодай якесь комюніке між учасниками переговорів. Це також залежить і від непублічної дипломатичної роботи України. Якщо Київ вважає такий формат вигідним, то варто рухатися в цьому напрямку.

Він зазначив, що цей формат справді вигідніший, ніж переговори з Росією один на один. І це означає, що інтенсивність підготовчих контактів має бути значно вищою, ніж перед перемовинами у Стамбулі, бо додається американська сторона.