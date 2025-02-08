"Не условно, а конкретно": Зеленский пригласит Трампа в Украину

Зеленский заявил, что планирует пригласить Трампа в Украину. Также он отметил, что важно чтобы он встретился с ним до Путина.

Важно, чтобы диалог об Украине велся с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Почему важно, чтобы Трамп посетил Украину

Зеленский заявил журналистам, что он планирует пригласить Трампа по Украину – "и не условно а конкретно".

Президент соединенных штатов – главный партнер Украины. Уверен, это главный партнер во время войны и во время мира,

– отметил президент.

Сам визит уже станет большим стратегическим дипломатическим достижением, подчеркнул президент. Он также добавил, что важно, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а уже потом с Путиным.

"Это очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины", – подчеркнул Зеленский.

Добавим, что Трамп заявил, что хотел бы встретиться с президентом Украины на следующей неделе. Он не уточнил, где будет встреча, предположил, что это, возможно, произойдет в Вашингтоне. Он добавил, что в Киев ехать он не хочет.