Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Китая и России привлекает огромное внимание мирового сообщества в связи с целым рядом острых геополитических вопросов. Эти переговоры определяют сложный баланс интересов больших держав на фоне глобальной нестабильности.

Предполагаемая трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России вызывает немало дискуссий относительно повестки дня и возможных кулуарных договоренностей. О реальных целях сторон в эфире 24 Канала рассказал политолог Алексей Буряченко.

Какие темы могут быть на повестке дня?

Как отметил эксперт, совместными усилиями удалось убрать тему российско-украинской войны из официальной повестки дня саммита АТЭС. Обсуждать европейскую безопасность без самой Европы и Украины было бы абсурдом, и в этом также не заинтересован Пекин как принимающая сторона.

Все будет происходить, скорее всего, под общим зонтиком темы мировой безопасности, такой как ядерное сдерживание, поскольку договор между двумя крупнейшими ядерными державами – Российской Федерацией и Соединенными Штатами – не действует еще с начала года,

– отметил Буряченко.

По мнению эксперта, тема ядерного баланса является скорее поводом для встречи, чем гарантией быстрых решений, ведь Москва стремится сохранять видимость влияния наравне с США, избегая реального вовлечения Китая в жесткие соглашения.

Почему фактор КНДР и Тайваня важен на предстоящих переговорах?

Первоначальной целью американской стороны была безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, где одной из самых острых проблем стал резкий рост сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Вашингтон и Пекин пытаются не допустить эскалации, которая могла бы перерасти в прямой конфликт сверхдержав.

Северная Корея начала очень активное сближение с Российской Федерацией, особенно в сфере военно-промышленного комплекса и создания ядерной триады,

– пояснил эксперт.

Помимо корейского направления, актуальными остаются вопросы стабильности вокруг Тайваня и общая ситуация на Ближнем Востоке.

Слухи о торгах по Украине не соответствуют реальности

Сообщения некоторых СМИ о том, что Кремль якобы пытается обменять преференции в отношении Украины на ситуацию в Ормузском проливе, аналитик считает информационной провокацией. Текущее положение дел в судоходстве полностью контролируется и не требует таких геополитических уступок со стороны Вашингтона.

Этот вброс западных СМИ о возможном обмене не имеет ничего общего с реальностью, поскольку не соответствует основным магистральным интересам сторон,

– подытожил Буряченко.

Пока продолжается война, Россия остается ослабленной, поэтому попытки кремлевского диктатора разыграть иллюзию нового мирового порядка не имеют под собой реальной почвы.

Что предшествовало переговорам лидеров?

Ранее активно обсуждался вопрос, будут ли обсуждать Украину на саммите лидеров трех стран, поскольку дипломатическое давление партнеров значительно сузило возможности кулуарных соглашений. В то же время аналитики предупреждали, что попытки договариваться без Украины создают серьезные риски для глобальной стабильности. Эксперты оценивали общие перспективы трехсторонних переговоров и отмечали, что ключевые противоречия между государствами вряд ли удастся урегулировать за один раунд переговоров.