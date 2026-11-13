Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина на саммите АТЭС: эксперт о перспективах переговоров

Вероятность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС вызывает оживленные дискуссии в мире. В эфире 24 Канала представитель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк проанализировал позицию официального Пекина и объяснил, почему такой диалог не приведет к переделу сфер влияния.

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Позиция Китая и повестка дня встречи

Дипломатические команды сторон активно работают над подготовкой встречи, однако официальный Пекин до сих пор не спешит давать окончательных гарантий. В то же время в Китае подтвердили контакты и с представителями США, пытаясь согласовать перечень тем.

По словам эксперта, участники долгое время искали точки соприкосновения по вопросам безопасности:

Они придумали хитрость: мы будем обсуждать, что в ядерных проектах, связанных с использованием военного ядерного оружия, не участвует искусственный интеллект. Вот такой компромисс они нашли: затронут ядерную тему, но только в контексте искусственного интеллекта.– сообщил аналитик.

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Несмотря на то что Пекин сначала выступал против обсуждения войны в Украине, в последнее время появились сигналы, что украинскую тему во время диалога также могут затронуть.

Почему новой Ялты не будет?

Эксперт призвал не верить пропагандистским нарративам Кремля о том, что это событие станет повторением исторических конференций прошлого века.

"Ничего они, даже встретившись… Я успокою наших зрителей: это не будет Ялта-2. Мир изменился, никто не собирается подчиняться США, России или Китаю. Их решения, даже если бы они теоретически... предположим, что Си Цзиньпин... даже совершил бы такую глупость, что-то подписал, это не значит, что их будут выполнять", – отметил эксперт.

Он добавил, что европейские государства, Канада, Япония и другие партнеры не согласятся на подобные кулуарные договоренности, а Украина не пойдет ни на какие уступки, решенные за ее спиной.

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Что известно о подготовке встречи?

Ранее в Кремле заявили о подготовке возможных переговоров лидеров на международной площадке. Российская сторона пытается преподнести потенциальные контакты как признание собственной субъектности и готовность Вашингтона договариваться о новых контурах мировой безопасности.

В то же время в СМИ отмечали, что проведение саммита под вопросом из-за серьезных расхождений в интересах участников. В частности, издание The Wall Street Journal писало о существенных противоречиях между командами относительно форматов переговоров, протокола и итоговых коммюнике.

Особое внимание аналитики обращают на то, какие именно Китай видит риски в участии в таких многосторонних форматах. Для Си Цзиньпина крайне важно не оказаться втянутым в открытый альянс с Москвой на глазах у европейских торговых партнеров и в то же время не позволить Трампу выставить Пекин в роли младшего партнера в переговорах о глобальном мире.

Кроме того, официальный Киев и западные союзники неоднократно подчеркивали недопустимость каких-либо кулуарных договоренностей о прекращении войны за спиной Украины: принципиальная позиция цивилизованного мира заключается в том, что ни одно решение по Украине не может приниматься без ее непосредственного участия.