Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна на саміті АТЕС: експерт про перспективи переговорів

Імовірність тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на майбутньому саміті АТЕС викликає жваві дискусії у світі. В ефірі 24 Каналу представник ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк проаналізував позицію офіційного Пекіна та пояснив, чому такий діалог не призведе до переділу сфер впливу.

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Позиція Китаю та порядок денний зустрічі

Дипломатичні команди сторін активно працюють над підготовкою зустрічі, проте офіційний Пекін досі не поспішає давати остаточних гарантій. Водночас у Китаї підтвердили контакти з представниками США, намагаючись узгодити перелік тем.

За словами фахівця, учасники тривалий час шукали точки дотику щодо безпекових питань:

Вони придумали хід конем, що ми будемо обговорювати, щоб в ядерних проєктах використання військової ядерної зброї не брав участі штучний інтелект. Отакий знайшли компроміс, що зачеплять ядерну тему, але тільки в контексті штучного інтелекту.– повідомив аналітик.

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Попри те що Пекін спершу виступав проти обговорення війни в Україні, останнім часом з'явилися сигнали, що українську тему під час діалогу також можуть зачепити.

Чому нової Ялти не буде?

Експерт закликав не вірити пропагандистським наративам Кремля про те, що ця подія стане повторенням історичних конференцій минулого століття.

"Нічого вони, навіть зустрівшись... Я наших глядачів заспокою, це не буде Ялта-2. Світ змінився, ніхто не збирається підкорятися США, Росії чи Китаю. Їхні рішення, якби вони навіть теоретично... припустити, що Сі Цзіньпін би... навіть зробив таку дурницю, щось би підписав, це не значить, що це будуть виконувати", – зауважив експерт.

Він додав, що європейські держави, Канада, Японія та інші партнери не погодяться на подібні кулуарні домовленості, а Україна не піде на жодні поступки, вирішені за її спиною.

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Що відомо про підготовку зустрічі?

Раніше у Кремлі заявили про підготовку можливих переговорів лідерів на міжнародному майданчику. Російська сторона намагається подати потенційні контакти як визнання власної суб'єктності та готовність Вашингтона домовлятися про нові контури світової безпеки.

Водночас у ЗМІ зазначали, що цей саміт під питанням через серйозні розбіжності в інтересах учасників. Зокрема, видання The Wall Street Journal писало про суттєві суперечності між командами щодо форматів розмов, протоколу та фінальних комюніке.

Окрему увагу аналітики звертають на те, які саме суттєві ризики бачить Китай в участі у таких багатосторонніх форматах. Сі Цзіньпіну вкрай важливо не опинитися втягнутим у відкритий альянс із Москвою перед очима європейських торговельних партнерів та водночас не дозволити Трампу виставити Пекін в ролі молодшого партнера в переговорах про глобальний мир.

Крім того, офіційний Київ і західні союзники неодноразово наголошували на неприпустимості будь-яких кулуарних домовленостей щодо завершення війни за спиною України: принципова позиція цивілізованого світу полягає в тому, що жодне рішення про Україну не може ухвалюватися без її безпосередньої участі.