Впервые в истории: Трамп встретится с Си Цзиньпином и Путиным в Китае – СМИ

В четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп проведет в Шэньчжэне переговоры с лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это станет первым в истории трехсторонним саммитом лидеров трех стран.

Об этом сообщает издание New Tork Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Что известно о встрече в Шэньчжэне?

Переговоры состоятся в рамках ежегодной конференции АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) недалеко от Гонконга в четверг, 19 ноября. Вместе с президентом США в Китай прибудет генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Главным вопросом повестки дня станет разработка пакта о контроле над ядерным оружием. Кроме того, стороны могут затронуть ситуацию вокруг Северной Кореи и конфликт в Иране.

Еще со времен своего первого срока Трамп выдвигал идею масштабного договора о сокращении ядерных вооружений, аргументируя это неоправданной дороговизной содержания избыточных арсеналов. В то же время в американской администрации реалистично оценивают перспективу скорых результатов.

"Мы не ожидаем достичь какого-либо соглашения. Я бы охарактеризовал это как отправную точку, первый разговор",

– заявил журналистам американский чиновник.

Представитель Белого дома обратил внимание на то, что китайский ядерный потенциал в настоящее время растет самыми быстрыми темпами в мире. По его словам, Пекину пора сесть за стол переговоров и вести серьезный диалог на уровне ведущих держав.

То, что Китай действует крайне непрозрачно в отношении своих ядерных арсеналов, влияет на безопасность каждого человека в мире,

– отметил чиновник.

Саммит пройдет на фоне непростых отношений между Вашингтоном и Пекином, которые обострились после отставки главы технологической корпорации Nvidia Дженсена Хуана из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. Впрочем, этот кадровый вопрос американская сторона поднимать не планирует.

Вместо этого Трамп рассчитывает добиться от Си Цзиньпина соблюдения достигнутых в прошлом году торговых договоренностей, в частности, касающихся экспорта редкоземельных минералов. Из-за задержек с поставками сырья действие так называемого Пусанского соглашения решили продлить лишь на два месяца вместо шести.

Тему войны в Украине лидеры в ходе трехсторонней встречи обсуждать не будут, ведь китайская сторона не вовлечена в соответствующий переговорный процесс. Кроме того, представители Белого дома исключили возможность отдельной двусторонней беседы между Трампом и Путиным в рамках мероприятия в Шэньчжэне.

Напомним, что Дональд Трамп лично объявил о переговорах с с лидерами Китая и России, подчеркнув намерение обсудить вопросы денуклеаризации. В то же время, по информации WSJ, Организация встречи вызвала длительные разногласия, а также между Вашингтоном и Пекином из-за формата заявлений и нежелания Китая сокращать собственный ядерный арсенал.