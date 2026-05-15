"Путин и Си сорвали перемирие": почему Россия обстреляла Украину во время визита Трампа в Китай

В ночь на 13 мая Россия массированно атаковала Украину и продолжила удары днем и ночью 14 мая. Обстрелы продолжались на фоне визита Дональда Трампа в Китай.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что Владимир Путин принял решение ударить по Украине в эти даты из-за Китая. По его словам, именно Си Цзиньпин способствовал этому.

"Китай – это непосредственный участник в принятии решений по удару по Украине. Он подтолкнул атаковать с 13 на 14 мая. Сейчас уже понятно, что Путин – это "шестерка" Пекина, которую он натравил на Европу с задачей "покусать" Украину. Он единственный держит Путина и ставит ему задачи", – сказал он.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что массированная атака на Украину 13 – 14 мая – это месседж для Трампа и Си Цзиньпина. По мнению эксперта, таким образом Кремль хотел показать, что может играть важную роль в мировых процессах и имеет ресурсы. Кроме того, Путин хотел бы присутствовать на встрече лидеров США и Китая.

Как Россия выполнила задание Китая?

Роман Свитан отметил, что Путин проигнорировал просьбу Трампа о перемирии. Поэтому сейчас американский лидер должен понять, что Россия действует по указаниям Пекина и не учитывает позицию США.

Путин и Си сорвали попытку растянуть перемирие хотя бы до 15 – 16 мая. Путин показал, что просьбы Трампа ему абсолютно неинтересны, он отработал программу Китая. Поведение Путина в этом смысле – "шестерки" Си Цзиньпина,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Переговоры Трампа с Си Цзиньпином не касались войны в Украине, потому что лидеру Штатов это не выгодно. У него есть своя проблема с Ближним Востоком, однако Пекин ее не решит.

Решив свои проблемы с Ираном самостоятельно, американцы могли бы нивелировать влияние Китая и России, отметить российско-китайскую "ось зла", забрав оттуда Иран. Такая возможность есть, в ближайшую неделю будет понятно, воспользуется ли ею Трамп,

– предположил военный эксперт.

Что известно о встрече Трампа и Си Цзиньпина?

Впервые с 2027 года Дональд Трамп совершил визит в Пекин 13 – 15 мая. Американского лидера встречали с торжествами: с музыкой и красной дорожкой перед Большим залом народных собраний.

Трамп и Си Цзиньпин уже провели переговоры. Политики говорили о войне в Иране, торговле и продаже американского оружия Тайваню.

Интересно, что 14 мая анонсировали визит Путина в Китай. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это произойдет "в ближайшее время". Российские СМИ пишут, что она запланирована на вторую половину мая.