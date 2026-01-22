"Все помнят только последние слова": Зеленский рассказал, что сказал Трампу напоследок

В четверг, 22 января, в Давосе состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время разговора стороны обсуждали различные темы, в частности поставки ракет ПВО для Украины.

Детали глава государства сообщил во время своего выступления в Давосе.

Что сказал Зеленский о последних словах Трампа во время разговора?

Во время общения с американским лидером президент Украины в очередной раз подчеркнул важность поставок ракет ПВО и систем Patriot для Украины. Зеленский отметил, что "все помнят только последние слова", поэтому в конце разговора акцентировал на этой теме особое внимание.

Мои последние слова несколько раз к президенту Трампу были такие: "Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot",

– добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что эффективная противовоздушная оборона является сверхважной для украинцев этой зимой.

О чем еще разговаривали Трамп с Зеленским в Давосе?