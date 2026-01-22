Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Все помнят только последние слова": Зеленский рассказал, что сказал Трампу напоследок
22 января, 18:01
2

"Все помнят только последние слова": Зеленский рассказал, что сказал Трампу напоследок

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Зеленский во время встречи с Трампом в Давосе отметил важность поставок ракет ПВО и систем Patriot.
  • Президент Украины обратил внимание, что эффективная противовоздушная оборона является критически важной для Украины этой зимой.

В четверг, 22 января, в Давосе состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время разговора стороны обсуждали различные темы, в частности поставки ракет ПВО для Украины.

Детали глава государства сообщил во время своего выступления в Давосе.

Смотрите также В Офисе президента раскрыли, о чем Зеленский мог говорить с Трампом

Что сказал Зеленский о последних словах Трампа во время разговора?

Во время общения с американским лидером президент Украины в очередной раз подчеркнул важность поставок ракет ПВО и систем Patriot для Украины. Зеленский отметил, что "все помнят только последние слова", поэтому в конце разговора акцентировал на этой теме особое внимание.

Мои последние слова несколько раз к президенту Трампу были такие: "Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot",
– добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что эффективная противовоздушная оборона является сверхважной для украинцев этой зимой.

О чем еще разговаривали Трамп с Зеленским в Давосе?

  • По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Трампом в Давосе 22 января прошли конструктивно и оставили положительное впечатление. Американский лидер также назвал этот разговор "очень хорошим".

  • В ОПУ также прокомментировали встречу Зеленского с Трампом, назвав ее положительной. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк предполагает, что во время разговора стороны достигли определенных результатов.

  • В то же время американский лидер сообщил, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.