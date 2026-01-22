"Все помнят только последние слова": Зеленский рассказал, что сказал Трампу напоследок
- Зеленский во время встречи с Трампом в Давосе отметил важность поставок ракет ПВО и систем Patriot.
- Президент Украины обратил внимание, что эффективная противовоздушная оборона является критически важной для Украины этой зимой.
В четверг, 22 января, в Давосе состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время разговора стороны обсуждали различные темы, в частности поставки ракет ПВО для Украины.
Детали глава государства сообщил во время своего выступления в Давосе.
Что сказал Зеленский о последних словах Трампа во время разговора?
Во время общения с американским лидером президент Украины в очередной раз подчеркнул важность поставок ракет ПВО и систем Patriot для Украины. Зеленский отметил, что "все помнят только последние слова", поэтому в конце разговора акцентировал на этой теме особое внимание.
Мои последние слова несколько раз к президенту Трампу были такие: "Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot",
– добавил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что эффективная противовоздушная оборона является сверхважной для украинцев этой зимой.
О чем еще разговаривали Трамп с Зеленским в Давосе?
По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Трампом в Давосе 22 января прошли конструктивно и оставили положительное впечатление. Американский лидер также назвал этот разговор "очень хорошим".
В ОПУ также прокомментировали встречу Зеленского с Трампом, назвав ее положительной. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк предполагает, что во время разговора стороны достигли определенных результатов.
В то же время американский лидер сообщил, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.