24 Канал приводит полную стенограмму беседы Зеленского и Трампа в кулуарах саммита НАТО, в том числе эксклюзивные заявления президентов.

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Приоритеты Украины: ПВО, дроны и перенос войны в небо

Владимир Зеленский: Большое спасибо, господин Президент. Искренне благодарю вас за эту встречу. Мы, как и всегда, чрезвычайно благодарны за вашу поддержку, за американскую поддержку и за двухпартийную поддержку нашей страны. Спасибо за приглашение на этот саммит. Я полностью согласен с вами – нам действительно есть что обсудить и о чем поговорить.

Конечно, мы очень благодарны за программу поддержки и хотим поделиться с вами некоторыми деталями относительно вопросов, которые мы хотим поднять во время нашей встречи. Противовоздушная оборона – это наш приоритет. Второй пункт, а возможно, даже первый – это вопрос переговоров.

Я считаю, что мы четко понимаем, что необходимо делать. У нас есть собственная оценка того, как действовать и как обеспечить справедливый мир. Я надеюсь и уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы помочь положить конец этой войне.

Также я очень рад, что наши стороны приступили к активной работе над совместным соглашением по беспилотникам. Это чрезвычайно хорошее начало, и я надеюсь, что сегодня у меня будет возможность обсудить с вами некоторые очень важные детали этого процесса. Искренне благодарю вас.

Сейчас мы чувствуем, что инициатива переходит в наши руки. Не полностью, но она движется в нашу сторону. Мы пытаемся перенести эту войну с поля боя непосредственно в небо. Именно поэтому мы начинаем устанавливать контроль над воздушным пространством над полем боя. Это критически важно. Очень трудно отбросить врага назад, когда у тебя меньше людей. Но мы нашли другой способ сделать это – мы перерезаем логистику их армии. Речь идет об уничтожении складов с оружием, запасов бензина и дизельного топлива без массовых потерь среди наших людей. В этом заключается принципиальная разница между нами и врагом.

Кстати, я не знаю, поехал бы он в Москву. Возможно, он бы и поехал. А вы бы поехали в Москву?

Дональд Трамп: Это сложно. Там сейчас летает очень много украинских дронов. Именно поэтому это было бы опасно.

Владимир Зеленский: Да, это действительно сложно.

Производство систем Patriot в Европе

Журналист: Господин президент Трамп, разрешите ли вы Европе производить ракеты-перехватчики Patriot в Европе? Готовы ли вы предоставить лицензию на эту технологию?

Дональд Трамп: Что именно?

Журналист: Производство перехватчиков Patriot в Европе.

Дональд Трамп: И вы говорите об этом в контексте помощи Украине? Что ж, мы как раз собираемся поговорить об этом сегодня. Знаете, это чисто оборонительное оружие, которое мне нравится гораздо больше, чем наступательное. Оно лучшее в своем классе.

Но одна из вещей, о которой мы, думаю, будем говорить сегодня – мне тут один источник прислал информацию, что мы предоставим им право самостоятельно производить ракеты для Patriot. Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро разберетесь с этими сложностями. Мы ведем переговоры по этому поводу. Компания, которая их производит, сейчас строит четыре новых завода.

Вы же знаете, что все наши компании смогут наладить этот процесс за два – три месяца. Если вы закажете систему Patriot прямо сейчас, вам придется ждать очень долго. То же самое касается и ракет Tomahawk. У нас есть много различного оборудования, но то, что называют элитным оборудованием – хотя для ведения войны не всегда требуется исключительно элитное вооружение – так вот, одна из вещей, о которой мы будем говорить, это предоставление вам лицензии на производство Patriot. Это довольно круто, не так ли?

Таким образом, вы больше не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно оружия. Я скажу: производите его сами. Мы еще не проинформировали компанию-производителя об этом решении, но все будет в порядке. Я уверен, что они будут в восторге. Они смогут это сделать, и вы сможете во всем разобраться. Большинство стран мира не смогли бы этого сделать. Если бы я сказал такое большинству других стран, они бы даже не поняли, о чем я говорю. Но здесь мы имеем дело с очень изобретательной группой людей. И что мне больше всего нравится в этой ситуации – это чисто оборонная система, направленная на защиту, а не на нападение. Но я думаю, что это именно то, о чем вы захотите поговорить сегодня. Это то, что я слышал. Мне об этом на ушко шепнула маленькая птичка.

Детали ночных ударов по иранской инфраструктуре

Журналист: Господин президент Трамп, можете ли вы прояснить ситуацию с Ираном? Насколько эффективна была атака прошлой ночью? Какой сигнал это посылает тому, что осталось от иранского режима?

Дональд Трамп: Я считаю, что этот удар оказал колоссальное влияние. Во-первых, мы ликвидировали дополнительные объекты. Они пытались восстановить свой радар, и он был готов примерно на 60%. Теперь им придется начинать все сначала.

Послушайте, мы пока не проводим атаку на самом высоком уровне. Самый высокий уровень – это мосты, которые мы можем разрушить, я бы сказал, за один день. Мы способны взорвать каждый мост в Иране, и они ничего не смогут с этим поделать. Это также касается их предприятий по производству электроэнергии – электростанций, где они генерируют электричество. Если возникнет необходимость, мы их уничтожим. Я не хочу этого делать, но если придется – мы это сделаем. У них также есть опреснительные установки. Мы уничтожим и их, если возникнет такая необходимость. Хотя мне бы очень не хотелось этого делать. Это, пожалуй, тот объект, к которому я хотел бы прикоснуться меньше всего.

Прошлой ночью мы провели атаку на остров Харг. Мы уничтожили там значительную часть инфраструктуры. Я приказал военным: "Не трогайте нефтепроводы, потому что, возможно, впоследствии мы полностью возьмем под контроль остров Харг. Мы можем его захватить, и они ничего не смогут поделать". Поэтому я приказал не бить по трубам, а уничтожить все остальное вокруг. И они выполнили приказ. Они могут нанести повторный удар уже сегодня вечером.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос: обычно я не сторонник таких радикальных мер. Но они действительно это заслужили. Они постоянно заявляют, что хотят заключить соглашение, но на самом деле не хотят этого. Они попросили тайм-аут, якобы хотели поехать на похороны Хаменеи. Я сказал дать им эту возможность, а они в ответ начали запускать ракеты. Это было просто какое-то безумие. В конце концов, мы его ликвидировали. Поэтому, думаю, на ситуацию нужно смотреть именно под этим углом.

Похороны состоялись, они просили предоставить им некоторое время, а также умоляли нас не убивать их. Мы пообещали, что не будем убивать их в это время. Они в панике боялись, что мы ликвидируем их прямо во время похоронной процессии. В это просто трудно поверить, какое безумие!

Мог ли я когда-нибудь подумать, что буду этим зарабатывать на жизнь? Марко Рубио, думал ли кто-нибудь вообще, что я буду этим заниматься? Возможно, Пит Хегсет думал, но для меня это точно не планировалось. Пит обожал подобные вещи с первого дня.

Но иранцы буквально умоляли нас: "Пожалуйста, не убивайте нас во время похорон". Я ответил: "Не буду". И мы этого не сделали. Мы вообще ничего не делали в то время. На самом деле мы даже обеспечили им безопасность на этот период. И что происходит потом? Они пытаются потопить два или три наших корабля. Правда? Три корабля.

Гость: Да, сэр, три корабля.

Дональд Трамп: Итак, под ударом оказались три корабля, и они просто продолжают это делать. Я не знаю, что с ними не так. Многие люди говорят, что они абсолютно бесчестны и никогда не соблюдают договоренности. Поэтому посмотрим.

Что касается того, будут ли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди Венс и все остальные, кто над этим работает, вести с ними переговоры – думаю, они могли бы поговорить, но я лично не вижу в этом смысла с этими людьми. Вся моя жизнь построена на сделках, но здесь я не вижу никакой перспективы. Не вижу ее с этим режимом. Поэтому впереди может быть крупная атака, которая уничтожит огромное количество их объектов. Мы не бьем по мелочам. Мы уничтожаем многое.

Обратите внимание! Заявление Дональда Трампа о планах предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot в Европе является абсолютным эксклюзивом, поскольку открывает путь к созданию европейского хаба по производству самых дефицитных оборонных ракет непосредственно для нужд Украины и союзников.