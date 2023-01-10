Встреча украинского и российского омбудсменов в Турции: появились новые детали

Уже через несколько дней Дмитрий Лубинец встретится с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. Планируют обсудить обмен пленными. Кстати, переговоры пройдут с участием Турции.

Турецкий омбудсмен выступил с инициативой провести встречу в расширенном формате. Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет 24 канал.

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Встреча пройдет в Анкаре

Лубинец отметил, что пока не хочет рассказывать все детали. Впрочем, подчеркнул, что ни Украина, ни Турция не хотят проводить встречи только ради встречи.

Мы хотим добиться конкретных результатов. Мы сегодня вдвоем пришли к механизмам, как этого добиться, чтобы общество не только в Украине, но и во всем мире видело, что там, где есть желание решать проблемы, они решаются, а не ищутся аргументы, почему этого нельзя сделать,

– подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре. Турецкий омбудсмен отметил, что намерен встретиться с российской коллегой. После этого будет проведена встреча в трехстороннем формате.

Заметим, что омбудсмены планируют обсудить обмен пленных. Кроме того, определить "дорожную карту" по обмену раненых военных.

Мы надеемся, что такая встреча важна, как и то, чтобы достигнутые мы договоренности были не просто закреплены на бумаге, но выполнены. Надеюсь, что благодаря этой встрече мы добьемся результата,

– подчеркнул омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Также он добавил, что после успешного открытия и функционирования "зернового коридора" планируют создание "коридора встречи" родственников, детей, женщин и раненых. Это также обсудят на трехсторонней встрече в Анкаре.

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Кратко, что известно о встрече омбудсменов