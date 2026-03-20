"Есть детали, которые надо выяснить": Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с американцами

В субботу, 21 марта, состоится двусторонняя дипломатическая встреча Украины и США. Владимир Зеленский отметил, что в плане, в частности, обсуждение подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам.

В то же время глава государства во время общения с журналистами рассказал, какие ожидания имеет относительно встречи именно с американской делегацией.

На что рассчитывает Зеленский от переговоров с американцами?

Президент Украины сообщил, что прежде всего важно определиться с датой мирных переговоров.

При этом он отметил, что война на Ближнем Востоке уже не впервые заставляет переносить запланированную встречу, поэтому на нынешнем этапе не хватает конкретики.

Также Владимир Зеленский отметил важность продолжения диалога с американской стороной в аспекте санкций против России.

Заметим, что несколько дней назад США временно смягчили ограничения на операции с российской нефтью.

Санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики, – это риски для нас, увеличение денег для России,

– подчеркнул Зеленский.

К тому же будет продолжаться работа над документами по гарантиям безопасности для Украины и относительно плана послевоенного восстановления. Украинская делегация во время встречи будет уточнять определенные подробности относительно указанных вопросов.

Как комментируют подготовку к новому раунду переговоров?