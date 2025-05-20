Из-за этого президенту Украины спешить не стоит. Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отметив, что встреча с российским диктатором будет очень сложной.

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Какой должна быть встреча Зеленского и Путина

По словам дипломата, встреча Зеленского и российского диктатора нужна, но не сейчас. Еще в 2019 году для того, чтобы президенты встретились в Париже, Кремль выдвинул Украине определенные условия.

Сейчас это (условия 2019 года – 24 Канал) выглядит как ослабление наших оборонительных позиций. Разминирование территорий под предлогом открытия новых пунктов пропуска, подрыв государства и единства. 2019 год показал, что мы не можем двигаться с россиянами, несмотря на все наши попытки,

– подчеркнул он.

Пристайко отметил, что в политике и дипломатии президенты очень редко проводят приятные и душевные разговоры. Президенту Украины действительно будет сложно на встрече с Путиным, ведь он будет отстаивать интересы своей страны перед агрессором.

Он добавил, что эмоциональность Зеленского может быть полезным и сильным инструментом, но ее следует использовать осторожно – чтобы эмоции укладывались в план разговора.

Кстати, после телефонного разговора Дональда Трампа и Путина, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны обсудили тему продолжения прямых контактов России и Украины, в частности, на высшем уровне.

Интересно, что ранее он заявил, что встреча Зеленского и Путина "возможна при условии достижения определенных договоренностей делегаций двух стран".