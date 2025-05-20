Через це президенту України поспішати не варто. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зауваживши, що зустріч з російським диктатором буде дуже складною.

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Якою повинна бути зустріч Зеленського та Путіна

За словами дипломата, зустріч Зеленського та російського диктатора потрібна, але не зараз. Ще у 2019 році для того, щоб президенти зустрілись у Парижі, Кремль висунув Україні певні умови.

Зараз це (умови 2019 року – 24 Канал) виглядає як послаблення наших оборонних позицій. Розмінування територій під приводом відкриття нових пунктів пропуску, підрив держави та єдності. 2019 рік показав, що ми не можемо рухатись з росіянами, не зважаючи на всі наші спроби,

– наголосив він.

Пристайко зауважив, що в політиці та дипломатії президенти дуже рідко проводять приємні та душевні розмови. Президенту України справді буде складно на зустрічі з Путіним, адже він буде відстоювати інтереси своєї країни перед агресором.

Він додав, що емоційність Зеленського може бути корисним та сильним інструментом, але її варто використовувати обережно – щоб емоції вкладались у план розмови.

До речі, після телефонної розмови Дональда Трампа та Путіна, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що сторони обговорили тему продовження прямих контактів Росії та України, зокрема, на вищому рівні.

Цікаво, що раніше він заявив, що зустріч Зеленського та Путіна "можлива за умови досягнення певних домовленостей делегацій двох країн".