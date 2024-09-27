Об этом 24 Каналу рассказал заместитель батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, отметив, что конгрессмены особенно интересовались дроновой армией ВСУ. В составе делегации были республиканцы, один из которых является известным генералом в отставке, и демократы.

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Как военные общались с американскими конгрессменами

По словам заместителя командира батальона, с марта 2022 года они коммуницировали с американскими партнерами. В батальоне присутствует большое количество людей, которые свободно владеют английским языком, что помогает при коммуникации.

Батальон уже общался с американскими сенаторами, конгрессменами, политиками и представителями Белого дома. Они лично хотели увидеть ситуацию на линии фронта.

Даже решение об использовании ракет HIMARS для ударов по военным целям на территории России было принято именно после таких встреч с нами в Харьковской области,

– отметил Маляревич.

Во время недавней встречи батальон имел возможность пообщаться с американскими конгрессменами, которые интересовались развитием дроновых войск в Украине и их влиянием на ситуацию на фронте.

Мы выбрали для встречи безопасное место и показали все, что имеем: самолеты-разведчики, самолеты-камикадзе, дроны-бомбардировщики, FPV-дроны, обычные Mavic и авиабомбы, которые мы собираем,

– отметил заместитель командира батальона.

Конгрессмены спрашивали украинских военных хватает ли им вооружения и что нужно для победы. Военные батальона отметили им, что Украине нужно больше оружия, артиллерии и дальнобойных ракет, чтобы наносить удары по военным целям в глубине России.

Также батальон рассказал конгрессменам, что россияне имеют гораздо больше человеческого ресурса для войны и в основном штурмуют позиции украинских военных пехотой.

В составе делегации был известный американский генерал армии военно-воздушных сил в отставке Дон Бейкон, который является известным конгрессменом-республиканцем.

Он является одним из немногих республиканцев, который всегда активно выступает за поддержку Украины. Мы сделали акцент именно на коммуникации с ним, он увидел весь драматизм ситуации,

– рассказал Маляревич.

В начале полномасштабного вторжения украинские военные уничтожали российские войска и технику простыми гражданскими дронами. Теперь же Украина имеет одно из лучших в мире подразделение ударных БПЛА и разведки. Американские конгрессмены смогли это увидеть собственными глазами.

После войны мы наши разработки можем экспортировать в другие страны и учить мир, как защищаться от террористов,

– добавил заместитель командира батальона.

Важно отметить, что на встрече были представители и демократической, и республиканской партий. Они сформировали единую позицию и вместе интересовались, что нужно для победы Украины. Маляревич уверен, что когда они вернутся в США, то сделает много полезных шагов для того, чтобы поддержать нашу страну, ведь батальон сделал для этого все возможное.

Интересно! Двухпартийная группа конгрессменов и сенаторов призвала Джо Байдена снять ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России для Украины, заявив, что ограничения являются несправедливыми. Кроме того, влиятельные республиканцы направили Байдену письмо, где указали, что использование Украиной предоставленного США оружия в России до сих пор не вызвало эскалационного ответа со стороны России и отметили важность разрешения.