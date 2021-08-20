Со встречей Зеленского и Байдена возникла путаница

О дате визита президента Зеленского в США. Смотрю на дискуссию на эту тему и мне кажется, что возникла некоторая путаница.

Дата визита не переносится. Сам визит начнется 30 августа, а вот его основная часть – переговоры двух делегаций, встреча двух президентов, подписание документов – состоится 31 августа.

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Программа расширена

Судя по сообщению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, программа визита расширена, в том числе это касается и формата переговоров в Белом доме. И это явно позитивная новость.

Мне кажется, что в позитивных новостях сейчас нуждаются не только в Киеве, но и в Вашингтоне. Кстати, дипломатические источники сообщают, что идея переноса самой даты встречи Байдена и Зеленского на 31 августа исходила от украинской стороны, и американская сторона это поддержала.

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Судя по намекам дипломатов, которые попали и в СМИ, визит президента Зеленского не ограничится Вашингтоном, предполагается еще и калифорнийская программа визита.

Похоже, что Зеленский не хочет ограничиваться только политико-дипломатическим официозом.