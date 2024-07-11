На третий день саммита Североатлантического альянса, 11 июля, состоится встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая сейчас находится в Вашингтоне, рассказала, чего ожидать от двусторонних переговоров лидеров.

Важно F-16 и разрешение бить по территории России: каких важных решений ждать от саммита НАТО

Что будет обсуждать Зеленский и Байден

Журналисты рассчитывают, что после встречи лидеры Украины и Североатлантического альянса дадут несколько коротких комментариев для прессы. Следовательно, Зеленский официально начнет свое участие в саммите НАТО.

Отметим, что накануне Президент Украины имел двусторонние встречи с лидерами стран НАТО. В четверг, 11 июля, ожидается двусторонняя встреча уже на полях саммита Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

На повестке дня крайне важное и насущное для нас решение – возможность нанесения ударов по военным аэродромам в тылу России.

Есть основания надеяться на прогресс в этом вопросе. Накануне в Белом доме анонсировали, что эта тема будет обсуждаться во время переговоров украинского и американского лидеров,

– отметила Кучер.

Кроме того, Зеленский будет общаться с Байденом о передаче американских истребителей F-16 для Украины.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию создания Альянса, лидеры государств-членов единодушно поддержали новую риторику относительно будущего вступления Украины в НАТО.