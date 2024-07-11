Надеемся, что во время двусторонних переговоров будет принято решение о разрешении США бить по территории России. Впрочем, для Украины уже есть ряд хороших новостей. Подробнее о важных решениях, которые принимаются на полях саммита рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

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Чего удалось достичь во время саммита НАТО

Представители украинской власти, в частности Дмитрий Кулеба, и администрации президента США сообщали о том, что тема предоставления разрешения для ударов по территории агрессора будет подниматься во время встречи Байдена и Зеленского.

Кроме того, украинская делегация подтверждала, что на повестке дня вопрос передачи F-16 от Соединенных Штатов. В этом ключе есть хорошие новости от Швеции. В частности, сегодня стало известно о том, что в Стокгольме планируют передачу Украине истребителей Gripen.

Детали относительно этого могут появиться во время заседания Совета Украина-НАТО, которое тоже запланировано на третий день саммита,

– отметила Кучер.

Также есть хорошие новости по бюджету для украинской армии на 2025 год. Его приняли на уровне 40 миллиардов евро.

Это важное решение и залог продолжения поддержки Украины в случае возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

НАТО пытается создать все больше механизмов для того, чтобы координировать дальнейшую помощь Украине и евроатлантическую интеграцию с Украиной в рамках НАТО. До сих пор ключевую роль играют Соединенные Штаты, которые координируют помощь Украине в рамках формата "Рамштайн".

На саммите обсуждается тема о создании альтернативы "Рамштайн", чтобы непосредственно руководство НАТО в дальнейшем координировало поддержку Украины.

Какие месседжи получил Пекин и Москва

Важные месседжи прозвучали в отношении Китая. 11 июля на саммит в Вашингтон прибывают делегации стран Индо-Тохиканского региона. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже встретил президента Южной Кореи, также лидера Японии. Кроме того, должна прибыть делегация из Австралии и Новой Зеландии.

Их присутствие обусловлено необходимостью наработки новой стратегии по сдерживанию Китая. Об этом накануне сказал Йенс Столтенберг,

– отметила Кучер.

Генсек НАТО в целом назвал Китай главным проводником российской агрессии против Украины. Он предупредил и дал четкий сигнал Пекину о том, что помощь России не останется без последствий. По его словам, если Китай решится на передачу России военной летальной помощи, то Поднебесную ожидают санкции.

Есть уже четкие месседжи Москве,

– добавила ведущая 24 Канала.

10 июля была принята декларация саммита НАТО, где прописывается, что путь Украины в Альянс является необратимым. В ней говорится о том, что Украина будет членом НАТО.

К слову, президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение о вступлении в Альянс на саммит НАТО в Гааге 24 – 26 июня 2025 года.