Сподіваємося, що під час двосторонніх переговорів буде ухвалене рішення щодо дозволу США бити по території Росії. Втім, для України вже є низка гарних новин. Детальніше про важливі рішення, які ухвалюються на полях саміту розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

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Чого вдалося досягти під час саміту НАТО

Представники української влади, зокрема Дмитро Кулеба, та адміністрації президента США повідомляли про те, що тема надання дозволу для ударів по території агресора буде підійматися під час зустрічі Байдена й Зеленського.

Крім того, українська делегація підтверджувала, що на порядку денному питання передачі F-16 від Сполучених Штатів. У цьому ключі є гарні новини від Швеції. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що у Стокгольмі планують передачу Україні винищувачів Gripen.

Деталі щодо цього можуть з'явитися під час засідання Ради Україна-НАТО, яке теж запланована на третій день саміту,

– зазначила Кучер.

Також є хороші новини щодо бюджету для української армії на 2025 рік. Його ухвалили на рівні 40 мільярдів євро.

Це важливе рішення й запорука продовження підтримки України у разі можливого повернення до Білого дому Дональда Трампа,

– наголосила ведуча 24 Каналу.

НАТО намагається створити все більше механізмів для того, аби координувати подальшу допомогу Україні та євроатлантичну інтеграцію з Україною в межах НАТО. Досі ключову роль відіграють Сполучені Штати, які координують допомогу Україні у межах формату "Рамштайн".

На саміту обговорюється тема щодо створення альтернативи "Рамштайну", аби безпосередньо керівництво НАТО надалі координувало підтримку України.

Які меседжі отримав Пекін й Москва

Важливі меседжі прозвучали щодо Китаю. 11 липня на саміт у Вашингтон прибувають делегації країн Індо-тихоокеанського регіону. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже зустрів президента Південної Кореї, також лідера Японії. Крім того, має прибути делегація з Австралії та Нової Зеландії.

Їхня присутність зумовлена необхідністю напрацювання нової стратегії щодо стримування Китаю. Про це напередодні сказав Єнс Столтенберг,

– зауважила Кучер.

Генсек НАТО загалом назвав Китай головним провідником російської агресії проти України. Він попередив й дав чіткий сигнал Пекіну щодо того, що допомога Росії не залишиться без наслідків. За його словами, якщо Китай наважиться на передачу Росії військової летальної допомоги, то на Піднебесну очікують санкції.

Маємо вже чіткі меседжі Москві,

– додала ведуча 24 Каналу.

10 липня була ухвалена декларація саміту НАТО, де прописується, що шлях України до Альянсу є незворотним. У ній йдеться про те, що Україна буде членом НАТО.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення про вступ до Альянсу на саміт НАТО у Гаазі 24 – 26 червня 2025 року.