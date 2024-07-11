В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк оцінив перші результати саміту Північноатлантичного альянсу у США.

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Головні успіхи саміту НАТО

Радник голови ОПУ вважає, що цьогорічний саміт НАТО – один з найуспішніших для України. Нині Північноатлантичний альянс готовий взяти на себе роль модераційного центру, щоб уніфікувати постачання, юридично зафіксувати, як має відбуватися реалізація договорів про гарантії безпеки, військово-промислове співробітництво України з іншими країнами.

Відбувається суттєва трансформація Альянсу. Країни-члени зрозуміли необхідність зміни концепту від політичного на військово-політичний,

– мовив Подоляк.

Крім того, на саміті НАТО був узгоджений бюджет у 40 мільярдів, який можна використати на військову допомогу Україні. Також проговорені конкретні пакети допомоги, які дозволять суттєво посилити протиракетну оборону.

Політичні заяви сьогодні виглядають більш об'ємно, ніж було у Вільнюсі минулого року й раніше. Чітко заявлено, що незворотний курс України на НАТО, що Україна – суверена держава, яка має право сама обрати, як хоче будувати свою безпеку. Стало очевидно, що Україна обов'язково вступить в НАТО, питання лише – коли,

– мовив радник голови ОПУ.

Українці знали відповідь на це питання й до цього саміту. Все залежить від завершення війни. До того ж якщо війна закінчиться повноцінною поразкою Росії, то вступ в НАТО буде формалізованим процесом.

За його словами, НАТО розуміє всі ризики, які сьогодні генерує Росія, особливо у Європі. Альянс готовий реагувати на ці ризики продуманіше, ніж це було вчора.

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