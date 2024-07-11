Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що НАТО дало зрозуміти російському диктатору, що Альянс має свої правила. Крім цього, для України є погані та хороші новини.

Дивіться також Має право на захист: у НАТО виступили за надання Україні можливості бити по території Росії

Роль Китаю та сигнал Путіну

За словами Тизенгаузена, роль Китаю вже визначена. В декларації саміту НАТО прописано, що ця країна є постачальником товарів подвійного призначення до Росії.

В свою чергу для російського диктатора, який виступає проти розширення Альянсу, теж чекав "сюрприз". НАТО прописало в декларації, що має намір розширятись на Балканах та в Причорноморському регіоні.

Йому показали, що він може собі щось хотіти, але НАТО має іншу історію,

– наголосив політтехнолог.

Хороші та погані новини для України

На думку Тизенгаузена, Україна очікувала на чіткіші формулювання, але цьому завадили США та Німеччина. Ці країни, які б навпаки мали максимально допомагати нашій країні, якраз навпаки країни, зайняли максимально обережну позицію.

Однак Україна отримає 40 мільярдів доларів на зброю, військову допомогу. Також, за словами політтехнолога, доброю подією є те, що українські бригади будуть тренувати в Польщі.

Це будуть люди, яких потім разом відправлять на фронт, не окремо. Ідея дуже хороша. Після ротації в них буде можливість повернутись в Польщу,

– зазначив Тизенгаузен.