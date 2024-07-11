Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что НАТО дало понять российскому диктатору, что Альянс имеет свои правила. Кроме этого, для Украины есть плохие и хорошие новости.

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Роль Китая и сигнал Путину

По словам Тизенгаузена, роль Китая уже определена. В декларации саммита НАТО прописано, что эта страна является поставщиком товаров двойного назначения в Россию.

В свою очередь для российского диктатора, который выступает против расширения Альянса, тоже ждал "сюрприз". НАТО прописало в декларации, что намерено расширяться на Балканах и в Причерноморском регионе.

Ему показали, что он может себе что-то хотеть, но НАТО имеет другую историю,

– отметил политтехнолог.

Хорошие и плохие новости для Украины

По мнению Тизенгаузена, Украина ожидала более четкие формулировки, но этому помешали США и Германия. Эти страны, которые бы наоборот должны были максимально помогать нашей стране, как раз наоборот страны, заняли максимально осторожную позицию.

Однако Украина получит 40 миллиардов долларов на оружие, военную помощь. Также, по словам политтехнолога, хорошим событием является то, что украинские бригады будут тренировать в Польше.

Это будут люди, которых потом вместе отправят на фронт, не по отдельности. Идея очень хорошая. После ротации у них будет возможность вернуться в Польшу,

– отметил Тизенгаузен.