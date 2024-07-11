В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк оценил первые результаты саммита Североатлантического альянса в США.

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Главные успехи саммита НАТО

Советник главы ОПУ считает, что нынешний саммит НАТО – один из самых успешных для Украины. Сейчас Североатлантический альянс готов взять на себя роль модерационного центра, чтобы унифицировать поставки, юридически зафиксировать, как должна происходить реализация договоров о гарантиях безопасности, военно-промышленное сотрудничество Украины с другими странами.

Происходит существенная трансформация Альянса. Страны-члены поняли необходимость изменения концепта от политического на военно-политический,

– сказал Подоляк.

Кроме того, на саммите НАТО был согласован бюджет в 40 миллиардов, который можно использовать на военную помощь Украине. Также проговорены конкретные пакеты помощи, которые позволят существенно усилить противоракетную оборону.

Политические заявления сегодня выглядят более объемно, чем было в Вильнюсе в прошлом году и ранее. Четко заявлено, что необратимый курс Украины на НАТО, что Украина – суверенное государство, которое имеет право само выбрать, как хочет строить свою безопасность. Стало очевидно, что Украина обязательно вступит в НАТО, вопрос только – когда,

– сказал советник председателя ОПУ.

Украинцы знали ответ на этот вопрос и до этого саммита. Все зависит от завершения войны. К тому же если война закончится полноценным поражением России, то вступление в НАТО будет формализованным процессом.

По его словам, НАТО понимает все риски, которые сегодня генерирует Россия, особенно в Европе. Альянс готов реагировать на эти риски продуманнее, чем это было вчера.

Важно! Министр обороны Рустем Умеров подробно рассказал о результатах работы с каждой из стран. В частности, о Люксембурге, Нидерландах, Германии, Великобритании, Словакии, Чехии и Канаде.