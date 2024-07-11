На третій день саміту Північноатлантичного альянсу, 11 липня, відбудеться зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка нині перебуває у Вашингтоні, розповіла, чого очікувати від двосторонніх перемовин лідерів.

Важливо F-16 та дозвіл бити по території Росії: яких важливих рішень чекати від саміту НАТО

Що обговорюватиме Зеленський і Байден

Журналісти розраховують, що після зустрічі лідери України та Північноатлантичного альянсу дадуть кілька коротких коментарів для преси. Відтак, Зеленський офіційно розпочне свою участь у саміті НАТО.

Зазначимо, що напередодні Президент України мав двосторонні зустрічі із лідерами країн НАТО. У четвер, 11 липня, очікується двостороння зустріч уже на полях саміту Володимира Зеленського й американського лідера Джо Байдена.

На порядку денному вкрай важливе й нагальне для нас рішення – можливість завдавати ударів по військових аеродромах в тилу Росії.

Маємо підстави сподіватися на прогрес у цьому питанні. Напередодні у Білому домі анонсували, що ця тема буде обговорюватися під час переговорів українського та американського лідерів,

– зазначила Кучер.

Крім того, Зеленський спілкуватиметься із Байденом щодо передачі американських винищувачів F-16 для України.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, присвяченого 75-річчю створення Альянсу, лідери держав-членів одностайно підтримали нову риторику щодо майбутнього вступу України до НАТО.