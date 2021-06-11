Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля

Владимир Зеленский может встретиться с американским президентом Джо Байденом уже в конце июля. Планируется, что это будет полноценный визит президента Украины в США.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Кулеба отметил, что сейчас продолжаются переговоры и согласовываются детали встречи. Однако уже известно, что это будет официальный визит президента Украины в США.

Это будет полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий,

– рассказал глава украинского МИД.

Он добавил, что вместе с президентом в Вашингтон отправится большая делегация, ведь повестка дня будет широкой. Глава МИД Украины отметил, что украинская сторона уже работает над ключевыми элементами программы и договоренностями.

"У президента Зеленского есть установка: мы не занимаемся политическим туризмом, мы не ездим просто так. И мы уже работаем с американской стороной, чтобы этот визит был максимально результативным", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, американский лидер показывает свою поддержку Украине тем, что уже дважды говорил с Владимиром Зеленским и даже пригласил его в США. Кулеба напомнил, что до сих пор не у всех руководителей европейских стран была такая ​​возможность.