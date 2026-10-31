Уже на следующей неделе Украина ожидает увеличения поставок генераторов из Турции, – Зеленский

31 октября Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны согласовали совместную работу над черноморским зерновым коридором и договорились о новых поставках генераторов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем официальном телеграм-канале.

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В ходе переговоров лидеры затронули вопрос сотрудничества в энергетической и инфраструктурной сферах.

Украинская делегация встретилась с представителями турецких энергетических компаний. В результате Турция согласилась на новые поставки генераторов в Украину.

Уже на следующей неделе ожидаем увеличения поставок генераторов и другого энергетического оборудования,

– заявил президент.

Значительную часть переговоров Зеленский и Эрдоган посвятили вопросам безопасности в Черном море и возобновлению работы "зернового коридора". Стороны договорились работать над тем, чтобы он действовал эффективно и обеспечивал продовольственную безопасность.

Также президенты обсудили новые совместные промышленные и экономические проекты. Зеленский отметил, что вступление в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией открывает дополнительные возможности для бизнеса обеих стран.

Зеленский поблагодарил Турцию за готовность поддерживать инициативы, направленные на достижение мира и безопасности.

Напомним, недавно президент Турции провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он заявил о готовности Анкары помочь возобновить переговоры между Украиной и Россией.