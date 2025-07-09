Была с правильными и позитивными сигналами, – Сибига о встрече Зеленского и Келлога
- Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США Кит Келлог обсудили усиление украинской ПВО и ситуацию на фронте.
- Встреча включала обсуждение будущих контактов, санкций против России и производства дронов-перехватчиков.
В Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя США Кита Келлога. Их разговор был "с правильными и позитивными сигналами" относительно дальнейшей обороны и взаимодействия.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в эфире телемарафона.
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Что обсудили Зеленский и Келлог
Сибига рассказал, что во время личной встречи Зеленский и Келлог обсудили усиление украинской ПВО. Также украинский лидер проинформировал спецпредставителя США о ситуации на фронте.
Наши партнеры должны четко понимать и осознавать, особенно в США, что Россия не выиграет. Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине и это очень важно, чтобы каждый раз еще раз напоминать и информировать наших партнеров. И важно, когда это звучит от президента Украины,
– подчеркнул Сибига.
Он добавил, что в ходе разговора Зеленский и Келлог обсудили также необходимость дальнейших контактов "по линии военных".
Кроме того, были обсуждены дальнейшие контакты и санкции против России.
"Единственным действенным инструментом принуждения России к миру выступают на сегодня санкции", – отметил глава МИД.
Сибига также добавил, что есть три элемента принуждения России к миру:
- вовлеченность США в мирный процесс;
- повышение цены дальнейшего продолжения войны для России;
- укрепление Украины.
По словам главы МИД, мир признает лидерство Украины в производстве БпЛА. Он добавил, что отдельное внимание было уделено производству дронов-перехватчиков.