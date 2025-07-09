Была с правильными и позитивными сигналами, – Сибига о встрече Зеленского и Келлога

В Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя США Кита Келлога. Их разговор был "с правильными и позитивными сигналами" относительно дальнейшей обороны и взаимодействия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

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Что обсудили Зеленский и Келлог

Сибига рассказал, что во время личной встречи Зеленский и Келлог обсудили усиление украинской ПВО. Также украинский лидер проинформировал спецпредставителя США о ситуации на фронте.

Наши партнеры должны четко понимать и осознавать, особенно в США, что Россия не выиграет. Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине и это очень важно, чтобы каждый раз еще раз напоминать и информировать наших партнеров. И важно, когда это звучит от президента Украины,

– подчеркнул Сибига.

Он добавил, что в ходе разговора Зеленский и Келлог обсудили также необходимость дальнейших контактов "по линии военных".

Кроме того, были обсуждены дальнейшие контакты и санкции против России.

"Единственным действенным инструментом принуждения России к миру выступают на сегодня санкции", – отметил глава МИД.

Сибига также добавил, что есть три элемента принуждения России к миру:

вовлеченность США в мирный процесс;

повышение цены дальнейшего продолжения войны для России;

укрепление Украины.

По словам главы МИД, мир признает лидерство Украины в производстве БпЛА. Он добавил, что отдельное внимание было уделено производству дронов-перехватчиков.