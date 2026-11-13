Не в Будапеште и не в Киеве: Мадьяр назвал возможное место встречи с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 ноября предложил провести переговоры с Владимиром Зеленским в Закарпатье. Вместо Будапешта или Киева встречу лидеров могут организовать именно там до конца месяца.

О такой инициативе глава венгерского правительства рассказал в эфире Kossuth rádió, сообщает издание Telex. Он отметил, что провел короткую беседу с украинским президентом в кулуарах международного саммита, которая длилась от 10 до 15 минут. В настоящее время руководители министерств иностранных дел обеих стран согласовывают графики для подготовки поездки.

Детали возможной встречи

Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье,

– отметил Петер Мадьяр.

Он также сообщил, что в кулуарах мероприятия провел ряд других переговоров, в частности с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии и главой правительства Ирландии.

В то же время в социальных сетях Владимира Зеленского информация о контакте с венгерским премьером пока не публиковалась.

Что предшествовало переговорам?

В июле во время краткой беседы в Анкаре стороны уже согласовывали подход к будущему диалогу.

Тогда планировалось организовать встречу в Будапеште или Киеве, после чего лидеры должны были вместе посетить Берегово в Закарпатье, на чем настаивала именно украинская сторона, однако поездка тогда не состоялась.

Впоследствии, в октябре чиновники провели первую официальную встречу в Брюсселе. По ее итогам глава правительства Венгрии подчеркнул, что в интересах обоих государств перевести двусторонние политические и экономические отношения на совершенно новую основу.