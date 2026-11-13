Не в Будапеште и не в Киеве: Мадьяр назвал возможное место встречи с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 ноября предложил провести переговоры с Владимиром Зеленским в Закарпатье. Вместо Будапешта или Киева встречу лидеров могут организовать именно там до конца месяца.
О такой инициативе глава венгерского правительства рассказал в эфире Kossuth rádió, сообщает издание Telex. Он отметил, что провел короткую беседу с украинским президентом в кулуарах международного саммита, которая длилась от 10 до 15 минут. В настоящее время руководители министерств иностранных дел обеих стран согласовывают графики для подготовки поездки.
Детали возможной встречи
Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье,
– отметил Петер Мадьяр.
Он также сообщил, что в кулуарах мероприятия провел ряд других переговоров, в частности с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии и главой правительства Ирландии.
В то же время в социальных сетях Владимира Зеленского информация о контакте с венгерским премьером пока не публиковалась.
Что предшествовало переговорам?
В июле во время краткой беседы в Анкаре стороны уже согласовывали подход к будущему диалогу.
Тогда планировалось организовать встречу в Будапеште или Киеве, после чего лидеры должны были вместе посетить Берегово в Закарпатье, на чем настаивала именно украинская сторона, однако поездка тогда не состоялась.
Впоследствии, в октябре чиновники провели первую официальную встречу в Брюсселе. По ее итогам глава правительства Венгрии подчеркнул, что в интересах обоих государств перевести двусторонние политические и экономические отношения на совершенно новую основу.