Не в Будапешті й не у Києві: Мадяр назвав можливе місце зустрічі із Зеленським

Про таку ініціативу глава угорського уряду розповів в етері Kossuth rádió, передає видання Telex. Він зазначив, що провів коротку розмову з українським президентом на полях міжнародного саміту, яка тривала від 10 до 15 хвилин. Наразі керівники міністерств закордонних справ обох країн з'ясовують графіки для підготовки поїздки.

Adv

популярні відео

Деталі можливої зустрічі

Ми говорили про зустріч із президентом, але йшлося не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття– зазначив Петер Мадяр.

Він також повідомив, що на полях заходу провів низку інших перемовин, зокрема з прем'єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії та очільником уряду Ірландії.

Водночас у соціальних мережах Володимира Зеленського інформація про контакт з угорським прем'єром наразі не публікувалася.

Що передувало перемовинам?

У липні під час короткого спілкування в Анкарі сторони вже узгоджували підхід до майбутнього діалогу.

Реклама

Тоді планувалося організувати зустріч у Будапешті або Києві, після чого лідери мали разом відвідати Берегове на Закарпатті, на чому наполягала саме українська сторона, проте поїздка тоді не відбулася.

Згодом, у жовтні, посадовці провели першу офіційну зустріч у Брюсселі. За її підсумками глава уряду Угорщини наголошував, що в інтересах обох держав перевести двосторонні політичні й економічні відносини на цілком нову основу.