Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце: первые кадры
Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил французский лидер Эммануэль Макрон. Украинский президент прибыл во Францию накануне саммита европейских лидеров по Украине.
Уже завтра, 27 марта, в Париже состоится саммит "коалиции желающих", чтобы обсудить различные варианты гарантий безопасности для Украины. Заметим, что по итогам переговоров Макрона и Зеленского ожидаются заявления для прессы, передает 24 Канал.
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"В Джидде Украина четко выразила США свое согласие на полное прекращение огня без предварительных условий сроком на 30 дней. Несмотря на то, что она жертва агрессии. Мы ожидаем таких же обязательств от России", – отметил президент Франции. Мы находимся в решающем этапе прекращения захватнической войны России, Он добавил, что приветствует инициативу Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий. По словам Макрона, Россия своими действиями подтверждает, что хочет продолжать вести войну. "Мы не оставим Украину одну. Мы поддерживаем это перемирие в море и воздухе. И мы видим, что Россия на это не пошла и своими действиями подтверждает, что продолжает вести войну", – отметил президент Франции. Мы будем обсуждать, как мониторить прекращение огня и выйти на перспективу длительного мира, Макрон анонсировал о новом пакете военной помощи для Украины на 2 миллиарда евро. Эта поддержка должна в первую очередь отвечать потребностям ВСУ, В него войдут противотанковые ракеты, ракеты для ПВО, ракеты для самолетов Mirage, бронемашины, боеприпасы и другие средства. Макрон заявил, что Франция осуждает удары России по Украине. Зеленский и Макрон встретились в Париже: смотрите видео
– заявил Макрон.
– заявил Макрон.
Макрон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
– подчеркнул Макрон.
Франция осуждает удары по Украине
"В Джидде Украина четко выразила США свое согласие на полное прекращение огня без предварительных условий сроком на 30 дней. Несмотря на то, что она жертва агрессии. Мы ожидаем таких же обязательств от России", – отметил президент Франции.
Мы находимся в решающем этапе прекращения захватнической войны России,
Он добавил, что приветствует инициативу Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий.
По словам Макрона, Россия своими действиями подтверждает, что хочет продолжать вести войну.
"Мы не оставим Украину одну. Мы поддерживаем это перемирие в море и воздухе. И мы видим, что Россия на это не пошла и своими действиями подтверждает, что продолжает вести войну", – отметил президент Франции.
Мы будем обсуждать, как мониторить прекращение огня и выйти на перспективу длительного мира,
Макрон анонсировал о новом пакете военной помощи для Украины на 2 миллиарда евро.
Эта поддержка должна в первую очередь отвечать потребностям ВСУ,
В него войдут противотанковые ракеты, ракеты для ПВО, ракеты для самолетов Mirage, бронемашины, боеприпасы и другие средства.
Макрон заявил, что Франция осуждает удары России по Украине.
Зеленский и Макрон встретились в Париже: смотрите видео