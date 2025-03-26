Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце: первые кадры

Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил французский лидер Эммануэль Макрон. Украинский президент прибыл во Францию накануне саммита европейских лидеров по Украине.

Уже завтра, 27 марта, в Париже состоится саммит "коалиции желающих", чтобы обсудить различные варианты гарантий безопасности для Украины. Заметим, что по итогам переговоров Макрона и Зеленского ожидаются заявления для прессы, передает 24 Канал.

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