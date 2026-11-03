Зеленский прибыл с визитом в Берлин

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский посещает Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Визит украинского лидера официально подтвердили в правительстве Германии.

Впоследствии президент Украины также рассказал о предстоящих переговорах в Германии.

Что известно о встрече Зеленского и Мерца?

Сам немецкий канцлер также анонсировал встречу во время выступления в Берлинской торгово-промышленной палате.

Он будет со мной около полудня,

– заявил Мерц.

Визит Зеленского проходит накануне новых переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По информации журналистов, во время встречи лидеры могут обсудить дальнейшую военную и финансовую помощь Киеву.

В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что на 13:00 по местному времени запланирована встреча украинской и немецкой делегаций. А в 14:00 Зеленский и Мерц должны провести совместную пресс-конференцию. Кроме того, глава государства примет участие в Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в этом году.

Самое главное – наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров,

– подчеркнул президент.

Визит украинского президента происходит вскоре после возвращения Мерца из азиатского турне. Накануне пресс-секретарь немецкого правительства отмечал, что помощь Украине была одним из главных вопросов поездки канцлера.

Напомним, Украина и Россия проведут трехсторонние переговоры при посредничестве США 10–11 ноября в Абу-Даби. Америка выступит посредником в переговорах на рабочем уровне между Киевом и Москвой.

Встреча должна способствовать реализации инициативы президента Дональда Трампа о прекращении войны. Стороны планируют обсудить послевоенные договоренности о безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах. Также участники переговоров должны определить дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению.

Кроме того, на этой неделе американские представители встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. На встрече обсудят гарантии безопасности для Украины, будущую архитектуру безопасности Европы и экономическую поддержку восстановления Украины. Виткофф выразил надежду, что эти контакты помогут развить прогресс, достигнутый в ходе предыдущих встреч в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.