Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, это может произойти только в Москве.

Такое заявление сделал российский дипломат и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает пропагандистское издание "Интерфакс".

Что заявил Ушаков о встрече?

Недавно украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре запланирован обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Заявление по этому поводу сделал российский чиновник Юрий Ушаков.

По его словам, сейчас российская и украинская стороны прорабатывают списки военнопленных, поэтому, как заверил чиновник, достижения соответствующих договоренностей обмен может начаться уже даже в ближайшее время.

Обмен пленными 1000 на 1000 между Россией и Украиной может произойти достаточно быстро, если списки будут согласованы,

– заявил он.

Комментируя предварительную договоренность о перемирии между Украиной и Россией, Юрий Ушаков также отметил, что, вероятно, перемирие может продлиться до 11 мая, если Дональд Трамп в дальнейшем "будет дисциплинировать" Украину.

"Россия и США два дня вели переговоры о перемирии в Украине в честь Дня Победы. Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов принять его в Москве", – говорит российский дипломат.

Кстати. Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснял, что заявления России о готовности к подобным встречам свидетельствуют лишь о желании угодить президенту США Трампу.



Таким образом пропаганда хочет показать желание России получить мир и якобы игнорирование этого стремления Украиной. Такой месседж также направлен на Китай, который является главной опорой российской экономики

Что этому предшествовало?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщал журналистам о том, что Киев обратился к некоторым странам, в частности Турции для проведения переговоров на уровне лидеров между Зеленским и Путиным.

Украина готова провести соответствующую встречу в любой стране, за исключением России и Минска. Зато российская сторона настаивает на проведении таких переговоров именно на их территории, то есть в Москве, отвергая другое.

До этого украинский министр во время Анталийского дипломатического форума отвечая на вопрос российских пропагандистов упрекнул их, что именно Владимир Путин скрывается от личной встречи с Зеленским.

Что происходит вместо переговоров?

СМИ напоминали, что последний раз трехсторонние переговоры с участием представителей США проводили еще в феврале 2026 года. С того момента украинская и российская делегации имели исключительно отдельные переговоры с США.

Например, недавно секретарь СНБО Рустем Умеров провел важные встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в американском Майами. Прежде всего стороны сосредоточились на вопросе обмена пленными.

В то же время Россия объявила о приостановлении трехсторонних переговоров с Украиной и США, направленных на мирное урегулирование. Вместе с тем никакой даты возможного восстановления подобных встреч в Москве не указали.