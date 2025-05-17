Хаос, основанный на бессилии: есть ли у Трампа, чем прижать Россию

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в силах повлиять на Владимира Путина, чтобы тот пошел на перемирие. Похоже, что кремлевский диктатор не стремится к прекращению войны на территории Украины, поэтому лидер США может использовать жесткие методы в отношении России.

Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что в Соединенных Штатах Америки уже подготовили санкции против России. По его мнению, если переговоры между Киевом и Москвой в Турции не будут иметь никаких результатов, то Трампу ничего не останется, как придерживаться их.

Смотрите также Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и озвучил позицию Украины после переговоров с Россией

Трамп может давить на Россию

Борис Пинкус отметил, что Россию могут ожидать жесткие санкции. Именно такое давление со стороны США может повлиять на ход войны на территории Украины.

Говорится о санкциях против банковской системы России и российского теневого нефтяного флота. Кроме этого, США могут влиять на государства, которые поддерживают страну-агрессора.

Конгресс США также требует, чтобы Украине поставляли необходимое количество оружия для противостояния россиянам.

"К этому все идет и Трампу ничего не останется, как подчиниться Конгрессу. Не надо возлагать большие надежды на встречи в Турции, ведь Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретятся. Все потому, что Трамп, который обещал мир на основе силы, все же, к сожалению, продолжает демонстрировать хаос, который базируется на бессилии", – высказался член Республиканской партии.

На чем должны базироваться договоренности о мире

Пинкус отметил, что любое соглашение подписанное с Россией должно базироваться только на том, что Украина признает захваченные россиянами территории временно оккупированными.

Трамп, вероятно, забыл, что публично обещал, если и будет какое-то соглашение с Россией, то оно будет базироваться только на справедливой основе. А справедливая основа одна – границы Украины 1991 года. Другой справедливости не существует,

– сказал он.

Важно, чтобы именно этого придерживался лидер Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, Украина имеет законные основания, чтобы не соглашаться на любые территориальные уступки России, несмотря на то, что этого требует Путин. Ведь кремлевский диктатор стремится, чтобы наше государство узаконило оккупацию россиянами своих же территорий.

Член Республиканской партии добавил, что этого не должно произойти, однако, он считает, что эта тема является наиболее противоречивой для обеих сторон.

Отметим, по данным Time, Зеленский получил дипломатическое преимущество, призвав Путина к переговорам, на которые тот не решился прийти, несмотря на собственную инициативу. Журналисты отмечают, что этим Кремль потерял важный шанс, в частности те возможности, которые предоставляли США для достижения прекращения огня. Отказ Путина от диалога, несмотря на экономическое давление и падение цен на нефть, только углубляет его изоляцию и может привести к новым санкциям от Запада.